¿Quién es Elizabeth Jean Carroll? La periodista que denunció al expresidente estadounidense Donald Trump por violación.

El pasado jueves 24 de noviembre, Elizabeth Jean Carroll de 78 años de edad, denunció legalmente a Donald Trump por violación y difamación.

Esto luego de que el hombre hubiese abusado sexualmente de ella hace 27 años (lo que no denunció por miedo a represalias), y después de que la acusó de mentir para obtener un beneficio de él tras señalar públicamente su abuso.

Cabe destacar que la mujer tomó la decisión de actuar legalmente en contra de Donald Trump, luego de que el Congreso de Nuevo York dejó sin efecto el plazo de prescripción de un año para denunciar por delitos de carácter sexual.

Pero, ¿quién es Elizabeth Jean Carroll, la mujer que presentó dos recursos legales en contra de Donald Trump?

Elizabeth Jean Carroll nació el 12 de diciembre de 1943, es una periodista, autora y columnista de consejos estadounidense.

La mujer de 78 años escribió la columna “Ask E. Jean” en la revista Elle desde 1993 hasta 2019, siendo una de las de más larga duración en las publicaciones estadounidenses.

“Ask E. Jean” también se convirtió en un programa televisivo, bajo la conducción y producción de Elizabeth Jean Carroll, ambos fueron nominados a un premio CableACE en 1995.

Elizabeth Jean Carroll también fue la primera editora colaboradora de Playboy, además escribió para Saturday Night Live a mediados de la década de 1980 y fue nominada a un Emmy a la mejor escritura en un programa musical o de variedades en 1987.

En 2019, salió a la luz el libro “¿Para qué necesitamos a los hombres?: Una propuesta modesta” de Elizabeth Jean Carroll, donde describe la violación que sufrió por parte de Donald Trump , misma que ya había contado anteriormente en la revista New York.

Tras la publicación de su libro, se conocieron detalles de lo que Elizabeth Jean Carroll señala que pasó con Donald Trump; la mujer relató que en una ocasión se encontró con el político en los grandes almacenes Bergdorf Goodman de Nueva York y él le pidió ayuda para buscar un regalo para una mujer.

La periodista accedió a ayudarlo y tras bromear el expresidente le solicitó que se probara una prenda de lencería; sin embargo, en el momento en el que ella estaba en el probador él se lanzó hacia su cuerpo y la besó con fuerza, posteriormente ocurrió la violación.

“En el momento en que la puerta del probador está cerrada, se abalanza sobre mí, me empuja contra la pared, golpeando mi cabeza bastante fuerte, y pone su boca contra mis labios. Estoy tan estupefacta que le empujo de vuelta y me empiezo a reír. Él me agarra los dos brazos, me sujeta contra la pared con sus hombros, mete a la fuerza sus manos bajo mi vestido y me baja las medias. Estoy asombrada por lo que voy a escribir: yo sigo riéndome. Al momento siguiente (...) se baja la bragueta y, forzando sus dedos por mi parte privada, empuja su pene dentro de mí hasta la mitad, o completamente, no estoy segura”.

Elizabeth Jean Carroll