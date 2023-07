Tras los disturbios en París, Francia por Naël M, asesinado por la policía, la abuelita del joven de 17 años pidió un alto a las violentas protestas.

Fue el 27 de junio que iniciaron las protestas en París luego de que un policía asesinó al joven.

A más de cinco días de caos y violencia en el país europeo, la abuelita del joven pidió a los manifestantes un alto a los disturbios.

Cabe recordar que los disturbios en París se dan luego de que a principios de 2023 Francia también enfrentara manifestaciones ante la reforma de pensiones de Emmanuel Macron.

La abuelita del joven, identificada como Nadia “N”, dijo a medios locales de Francia que los manifestantes usan la muerte de su nieto para generar violencia en el país.

Por ello, pidió un alto a las violentas protestas que se han registrado los últimos días, ya que dijo que como familiar de la víctima, no quiere ni pide que la gente destruya cosas y saqueé edificios.

A pesar de eso, la abuelita culpó al policía que mató a su nieto Naël M, pues dijo que con la muerte de su nieto, su hija también perdió el sentido de vivir; por lo que le arrebataron a ambos.

“Por favor, no destruyan los autos, los autos no les han hecho nada, la escuela no les ha hecho nada, los autobuses no les han hecho nada”.

Abuela del joven