Durante el 2016, Disney cerró su parque en Florida, Estados Unidos, debido al ataque de un cocodrilo.

Y ahora, a menos de dos años del siniestro que acabó con la vida de un menor de edad, un cocodrilo fue captado nadando pacíficamente dentro del parque.

La fotografía del cocodrilo nadando en una de las atracciones de Disney, fue publicada el día 7 de marzo de este 2023 a través de Reddit.

Disney World Florida (AP)

Captan a cocodrilo en atracción de Disney Florida

En Reddit, el usuario @mildlyinteresting, compartió la fotografía de un cocodrilo nadando pacíficamente en Disney.

De acuerdo con el usuario, la fotografía habría sido tomada por él en el ‘Splash Mountain’ y compartida el día 7 de marzo del 2023.

El animal no estaba dentro de los carriles del juego; no obstante, su presencia -vista como algo “normal”- no fue muy bien recibida por los visitantes del parque.

Esto debido a que durante el 2016, Disney cerró su parque luego de que un cocodrilo atacara y terminara con la vida de un niño de dos años de edad.

Lane Thomas Graves estaba en una playa del Grand Floridian Resort and Spa de Disney, y su cuerpo fue recuperado 16 horas después.

Sin embargo, los usuarios destacaron que es inevitable que estos animales aparezcan en las inmediaciones del lugar, ya que Disneyland fue construido en su hábitat natural.

Cocodrilo en Disney (captura de pantalla)

Luego de que la imagen del cocodrilo se hiciera viral, una usuaria aseguró que la fotografía le pertenecía y que había sido tomada antes del accidente en Disney.

Es decir, entre el 2015 y el 2016.

Disney ha retirado 250 cocodrilos de su parque en Florida

Luego del accidente del 2016, Disney ha retirado del parque más de 250 cocodrilos; los cuales han sido vendidos o transferidos a granjas de caimanes.

Así como a exhibiciones de animales y zoológicos.

De acuerdo con algunos expertos, la extracción de estos animales de Disney tendría un impacto mínimo en su población de Florida.