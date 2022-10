Un creador de contenido se llevo a un abuelito a visitar Disneyland y lo hizo pasar el mejor día de su vida. El momento fue compartido a través de TikTok.

El creador de contenido @isaiahgarza compartió realiza una sección donde le pregunta a extraños para ver si quieren ir a Disneyland con él y un adulto mayor aceptó el trato. Ambos visitaron el parque de atracciones y se subieron a muchos juegos.

Además, el creador de contenido complació al adulto en Disneyland, pues ya tenía más de 50 años que él abuelito no se subía a ninguna atracción de algún parque.

El video se ha viralizado en TikTok obteniendo más de 16.2 millones de vistas en TikTok y ha provocado diversas emociones en los usuarios. El creador de contenido ha recibido distintas felicitaciones en la red social por la acción realizada en Disneyland.

¿Qué dicen los usuarios sobre el video del abuelito?

Sin duda el abuelito en Disneyland ha hecho que muchas personas hayan llorado por lo nostálgico que se ve el veterano.

“Todo sobre esto es increíble”, “Esto fue tan hermoso de ver”, “Como alguien que trabaja con personas mayores, me encanta esto”, “El mejor video que he visto hoy, me hizo sonreír mucho”, “Estoy llorando”, “¡Me encanta esto!, Maravilloso”, se lee en los comentaros de TikTok.

Algunos otros han felicitado al creador por cumplirle su mayor sueño al abuelito y lo han reconocido en los comentarios del video.

“Eres ser humano tan increíble”, “Gracias por esto, dios los bendiga”, “Gracias por esto. Tuve un día difícil y me hizo sonreír”, “Mi corazón, esto es lo mejor de internet”, “Usted señor, acaba de ganar todo el internet”, se lee en los comentarios

El creador de contenido no solo ayudó al abuelito

En su pefil de TikTok @isaiahgarza ha demostrado que tiene un gran corazón e incluso durante la pandemia ha ayudado a indigentes a sobrevivir.

El realiza buenas acciones sin esperar nada a cambio y demuestra cómo es que tan solo con una simple acción ayuda a las personas. El dona dinero a las personas que más lo necesitan en un acto desinteresado.

Incluso se atreve a mostrar emotivas historias de cómo ayuda a la gente con un poco de dinero para ayudarlos a sobrellevar el mal momento.