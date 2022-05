A través de TikTok, una nueva historia de corazones rotos se ha hecho viral pues, ahora fue una mujer quien descubrió la infidelidad de su esposo con la niñera gracias a una foto en Disneyland.

De acuerdo con la historia de infidelidad de la usuaria de Reino Unido, ella y su esposo decidieron ir con sus hijos a Disneyland en un viaje familiar.

Sin embargo, para que todo pudiera ocurrir sin ninguna preocupación, ellos decidieron invitar a la niñera de los niños.

Según relata la usuaria de TikTok, todo en el viaje transcurrió normal hasta que ella revisó las fotos de su viaje a Disneyland.

Una usuaria relató cómo fue que descubrió la infidelidad de su esposo con la niñera de sus hijos, y todo gracias a una foto en Disneyland.

Según cuenta en su TikTok, tras regresar de viaje de Disney con su esposo, sus hijos y la niñera, ella revisaba las fotos cuando de pronto vio una que le llamó la atención.

En la atracción Splash Mountain de Disney, su esposo y la niñera se encontraban demasiado cariñosos, tanto que hasta parecían una pareja.

Cuando siguió viendo las fotos en Disney, la mujer relata que se dio cuenta que era más que obvio que su esposo y la niñera eran una pareja.

Tras hacer los reclamos y meses después, su matrimonio se rompió y terminaron divorciándose , y, en efecto, el esposo terminó yéndose con la niñera.

Luego de que descubriera que su esposo le era infiel con la niñera y terminaran en divorcio, una usuaria de TikTok reveló que no le dejan ver a sus hijos.

Y es que asegura que, aunque su ex esposo y la niñera ya tienen un hijo propio, no le dejan ver a sus hijos.

La mujer que se dio cuenta de la infidelidad de su esposo con la niñera gracias a una foto en Disneyland, dijo que incluso la nueva pareja de su ex marido le envía mensajes “ despreciables ”.

“Ella me envía mensajes despreciables, Cuando yo me fui de la casa en la que vivía mi ex, ella se mudo al instante y yo ni siquiera pude recuperar muchas de mis cosas porque no me permite ir para buscar a mis hijos. Ella me traicionó, ¿cómo puede ser que se comporte tan mal conmigo?”

Usuaria de TikTok