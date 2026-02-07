El Departamento de Justicia confirmó la detención de Shannon Mathre, de 33 años de edad, por amenazar de muerte al vicepresidente de Estados Unidos, J.D Vance, durante su visita a Ohio en enero 2026.
“Nuestros abogados están procesando enérgicamente esta repugnante amenaza contra el vicepresidente Vance”Fiscal general Pamela Bondi
Las autoridades estadounidenses aseguran que Shannon Mathre dijo a modo de amenaza que “iba a averiguar dónde iba a estar (J.D Vance) y usar su arma automática M14 para matarlo”.
Departamento de Justicia presenta acusación formal contra hombre que amanezó a J.D Vance
Sobre la detención de Shannon Mathre, el Departamento de Justicia dijo que presentó una acusación formal contra el hombre originario de Toledo.
Los reportes indican que Shannon Mathre será investigado por el delito de “amenazar con quitarle la vida y causar daños físicos al sucesor de la presidencia“.
La situación legal del hombre podría agravarse ya que, durante las pesquisas, las autoridades hallaron en su posesión pornografía infantil.
Supuestamente, habría recibido o distribuido imágenes sexuales de menores entre el 31 de diciembre de 2025 y el 21 de enero de 2026.
Shannon Mathre podría pasar cinco años en prisión por amenazas a J.D Vance
Por amenazar al vicepresidente J.D Vance, Shannon Mathre podría enfrentar una pena de cinco años de prisión, así como una multa de 250 mil dólares.
De igual forma, enfrentaría otra condena de 20 años en prisión y una multa de 250 mil dólares por posesión de material sexual infantil. Su próxima audiencia se celebrará el 11 de febrero.