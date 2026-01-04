La Agencia Central de Inteligencia (CIA) utilizó un infiltrado dentro del gobierno de Venezuela y entramiento previo para poder detener a Nicolás Maduro.

The New York Times informó que la CIA contó con ayuda de miembros del Gobierno de Venezuela para poder vigilar a Nicolas Maduro, además te que también utilizó drones furtivos para conocer su ubicación.

CIA contó con un infiltrado dentro del Gobierno de Venezuela para poder detener a Nicolás Maduro

Personas consultadas por The New York Times confirmaron que una fuente de la CIA dentro del gobierno venezolano vigiló la ubicación de Nicolás Maduro tanto en los días como en los momentos previos a su captura.

Nicolás Maduro (Ariana Cubillos / AP)

Esta fuente la habría proporcionado a la CIA la información de inteligencia necesaria que condujo a la detención de Nicolás Maduro en Venezuela .

Además de que con una flota de drones furtivos se pudo vigilar constantemente la posición y movimientos de Nicolás Maduro.

De acuerdo con una persona familiarizada con el trabajo de la agencia, la CIA contó con un grupo de agentes sobre el terreno en Venezuela trabajando clandestinamente desde agosto del 2025.

Estos agentes recopilaron información sobre el “patrón de vida” y la manera en la que se movía Nicolás Maduro.

No está claro cómo la CIA reclutó a la fuente venezolana, pero se sabe que proporcionaron datos claves que permitieron planificar la operación de forma precisa.

Exfuncionarios de la CIA señalaron que la recompensa de 50 millones de dólares que el gobierno estadounidense ofrecía por información que condujera a la captura de Maduro fue indispensable para obtener ayuda dentro del Gobierno venezolano.

Un alto funcionario estadounidense dijo que la CIA tenía a Maduro “intervenido” desde el principio de la planificación de la operación.

Ya que consideran que durante meses hubo una meticulosa planificación para poder detener a Maduro .

Si bien la CIA tuvo un papel central para la obtención de inteligencia y la planificación de la misión, la operación fue ejecutada por fuerzas de operaciones especiales del Ejército estadounidense.