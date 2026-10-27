Delcy Rodríguez lanzó una dura crítica por el regreso en carretera de Corina Machado a Venezuela, calificando la acción como un “show” montado por la líder opositora y premio nobel de la paz 2025.

Podía evitarse el show. Ahí están los aeropuertos, ahí hay unas estructuras transitorias que la gente, como dije, tiene muy buenos comentarios. Así que alejémonos del show y concentrémonos en que la política sea algo muy serio Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

La presidenta interina de Venezuela alegó que su administración no orquesta persecuciones políticas, por lo que Corina Machado pudo utilizar los aeropuertos en vez de organizar un espectáculo político por tierra.

Delcy Rodríguez lanza crítica al regreso de Corina Machado a Venezuela (Especial)

Corina Machado regresó a Venezuela tras 10 meses de exilio

Luego de casi 10 meses de exilio, Corina Machado apareció por sorpresa el domingo en Barquisimeto y emprendió un viaje de varias horas, de alrededor de 400 kilómetros hacia Caracas.

Durante el recorrido, la líder opositora fue recibida por miles de sus seguidores, quienes la esperaron en distintos puntos para saludarla y exigir elecciones presidenciales tras el arresto de Nicolás Maduro.

En opinión de Delcy Rodríguez, el viaje de varias horas fue innecesario y parte de un show político, pues, aseguró, se pudo haber hecho a través de los aeropuertos del país.

Yo creo que de verdad debe cesar la política como un show. Porque la política es algo muy serio.¿Por qué la política es algo muy serio? Porque tiene que ver con la vida de los ciudadanos.

Sobre si su gobierno ejercerá acciones contra Corina Machado, la presidenta encargada se limitó a decir “que quienes le han hecho daño a Venezuela, que quienes pidieron sanciones, agresiones externas, tengan algo de remordimiento y arrepentimiento”.

El regreso de la líder opositora se da en medio de negociaciones entre un sector de la oposición y el gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez, de cara a una transición política.

Delcy Rodríguez lanza crítica al regreso de Corina Machado a Venezuela (Especial)

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Venezuela?

Las elecciones presidenciales en Venezuela todavía no tienen una fecha oficial confirmada, al 26 de octubre de 2026.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez ha prometido celebrar comicios, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha publicado un calendario electoral.