El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó públicamente este domingo su buena voluntad para con María Corina Machado, esperando se encuentre a salvo tras confirmarse su regreso a Venezuela.

María Corina Machado estuvo casi un año fuera de Venezuela, el cual en su mayoría lo pasó en Estados Unidos, donde sostuvo reuniones continuas con Donald Trump y su gobierno.

María Corina Machado (Especial)

Donald Trump espera que María Corina Machado esté a salvo en Venezuela

María Corina Machado anunció y reapareció públicamente en Venezuela tras permanecer casi un año fuera del país. Lo cual derivó en la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al ser consultado en Washington sobre este hecho, Donald Trump declaró que considera María Corina Machado una mujer agradable y que espera que esté a salvo en Venezuela, ahora que se anunció su retorno.

“Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿Cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El mandatario no ofreció detalles sobre la logística del retorno ni aclaró si Washington tuvo participación, limitándose a añadir “Nos está yendo muy bien en Venezuela”.

Recordemos que en el pasado, María Corina Machado solicitó apoyo de Estados Unidos para su regreso a Venezuela, el cual le fue negado por el gobierno en turno.

María Corina Machado regresa a Venezuela tras operaciones de Estados Unidos en el país

María Corina Machado, quien apareció una eucaristía en la localidad de Santa Rosa, Venezuela, regresa a un país diferente al que dejó en 2025; ahora bajo la tutela de Donald Trump y Estados Unidos.

Tras salir de manera clandestina de Venezuela, el país experimento una operación militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro, lo que llevó a Washington a establecer un tutelaje de facto.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina y respaldó un acuerdo petrolero que otorga al Pentágono un 35 % de participación en la matriz de NABEP, empresa con derechos sobre 17 campos petroleros venezolanos.

Durante su exilio, María Corina Machado, mantuvo reuniones de alto nivel con líderes de diversos países, incluido Estados Unidos y El Vaticano, además de recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.