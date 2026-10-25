Con un breve mensaje en redes sociales, María Corina Machado dio a conocer su regreso a Venezuela tras 10 meses de exilio, luego de salir de manera clandestina del país debido al régimen de Nicolás Maduro.

Además del mencionado mensaje que se limita a decir “Estoy aquí. Con ustedes”, María Corina Machado habría hecho una primera aparición pública en el santuario de la Divina Pastora en Barquisimeto de Venezuela.

María Corina Machado regresa a Venezuela (Especial)

María Corina Machado regresó a Venezuela e hizo su primera aparición

Más allá del mencionado mensaje, no se sabe exactamente el día en el que María Corina Machado regresó a Venezuela, aunque se especula que pudo ser entre el jueves y el viernes de la tercera semana de octubre.

Pues ya circulan varias fotos de María Corina Machado en el santuario de la Divina Pastora en Barquisimeto de Venezuela, siendo esta su primera aparición pública en el país desde su exilio en 2025.

Dichas imágenes muestran a María Corina Machado saludando y abrazando a varias personas reunidas en el mencionado santuario, posiblemente simpatizantes de la política venezolana.

Fuera de esto, se desconoce si tendrá alguna reunión de alto nivel en los próximos días, o actos públicos en forma para anunciar de manera oficial su regreso a Venezuela.

María Corina Machado en Venezuela (Especial)

Edmundo González celebró el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Las reacciones por el regreso de María Corina Machado no se hicieron esperar. Edmundo González celebró el hecho con una publicación en sus redes sociales.

Señaló que la acción de María Corina Machado de volver, representa un día importante para todos los venezolanos, pues tiene el objetivo de “liderar y encaminar el proceso”.

Al mismo tiempo que anuncia que muy pronto se reunirá con ella y con sus simpatizantes en Venezuela para que el país avance “hacia la libertad”.

Edmundo González fue reconocido como presidente electo de Venezuela por organizaciones internacionales y alrededor de 15 países. Nunca llegó a asumir y salió del país sudamericano en 2024, recibiendo asilo en España.