Entrevista para The New York Times, la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado denunció que Estados Unidos la dejó fuera de las negociaciones en Venezuela.

Dichas negociaciones son las que están por celebrarse esta semana en Caracas, Venezuela con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y un sector de la oposición.

Las cuales se realizan en medio de que María Corina Machado lleva meses sin poder volver a su país, Venezuela.

Sin embargo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos sostuvo que el partido Vente Venezuela de María Corina Machado ya había sido invitado a participar y que la opositora venezolana “tiene todo el derecho a entrar a su país cuando quiera”.

Pese a ser excluida de negociaciones, María Corina Machado respetará los acuerdos petroleros

Pese a sus críticas, María Corina Machado aseguró que respetará los acuerdos petroleros firmados si cumplen la legislación venezolana.

Tras cuestionar María Corina Machado el papel del empresario Alejandro Betancourt, beneficiario de contratos energéticos y vinculado a un acuerdo con Estados Unidos, para controlar alrededor de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas.

Lo calificó como “uno de los principales responsables del sufrimiento que padece nuestra gente” y dijo que no sería un socio empresarial viable en un eventual Gobierno suyo.

Sin embargo, María Corina Machado aseguró que respetará los acuerdos petroleros firmados si cumplen con la legislación venezolana.

“Quiero ser muy clara: si estos contratos que se están firmando cumplen con la ley venezolana, serán respetados”, afirmó.María Corina Machado.