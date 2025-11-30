El entrenador Dmitry Nuyanzin de 30 años de edad, murió luego de hacer un reto extremo probando su programa para bajar de peso aún con atracones.

Dmitry Nuyanzin murió luego de que canceló entrenamientos personalizados y tras decirle a sus amigos que se sentía mal.

¿De qué murió Dmitry Nuyanzin? Esto se sabe sobre la muerte del entrenador

El 27 de noviembre se dio a conocer que Dmitry Nuyanzin, conocido por ser un entrenador físico ruso, murió luego de un reto extremo para demostrar la pérdida de peso.

Pero ¿de qué murió Dmitry Nuyanzin? El entrenador ruso murió “mientras dormía” asegura Daily Mail apuntando a un paro cardiaco.

Testigos aseguran que el entrenador ruso canceló sesiones un día antes de morir y que le decía a sus amigos sentirse mal apuntando que iría al médico.

Sin embargo, Dmitry Nuyanzin murió tres días después de estos hechos siendo enterrado en Oremburgo, su ciudad natal en Rusia.

Dmitry Nuyanzin buscaba demostrar que su plan de pérdida de peso sí funcionaba

Dmitry Nuyanzin, el entrenador ruso que murió tenía el objetivo de demostrar a sus seguidores que su plan de pérdida de peso funcionaba.

Con consumo de comida chatarra diario a lo largo del día, Dmitry Nuyanzin subió 13 kg en un mes llegando a los 105 kg.

Según Dmitry Nuyanzin, su desafío prometía que en personas de más de 100 kg podían bajar 10% de su peso en un mes e incluso prometió 2 mil 422 pesos como incentivo a quien demostrara estos resultados siguiendo su plan.