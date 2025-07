Kenmer Kenia, la famosa creadora de contenido en TikTok conocida por sus pelucas, maquillaje y anécdotas, murió este 15 de julio.

Fue su equipo de trabajo quien confirmó la noticia mediante una publicación en las redes sociales de la influencer.

De acuerdo a los comunicado en su cuenta de TikTok, Kenmer Kenia murió por complicaciones de salud.

En la publicación, ofrecieron condolencias a los seres queridos y se agradeció el cariño de su comunidad:

Kenmer Kenia se habría sometido días previos a una cirugía bariátrica; procedimiento quirúrgico que se realiza para ayudar con la pérdida de peso.

¿De qué murió Luvi Torres? Tenía cáncer, pero ese no fue el problema

La cirugía barátrica implica cuidados fundamentales para conseguir una recuperación exitosa.

Durante los días posteriores a la operación, la influencer compartió algunos vídeos en los que comentaba su progreso tras la intervención, aunque con cierto cansancio evidente.

Luego de ello, comenzaron a surgir complicaciones que, con el paso de las horas, se agravaron.

En sus últimos vídeos e historias de sus redes sociales, Kenmer Kenia compartió a sus seguidores la frustración que presentaba respecto a su peso:

“Estoy harta, no sé por qué me descuidé tanto (...) A veces quisiera ya no estar.”

Kenmer Kenia