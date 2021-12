De Felipe de Edimburgo a Anne Rice, las muertes más significativas del 2021

Este 2021 ocurrieron varias muertes significativas a nivel internacional, entre ellas, las despedidas al príncipe Felipe de Edimburgo y a la escritora Anne Rice.

Personajes del ámbito musical, como Charlie Watts, también se despidieron este año; y mexicanos como Carmen Salinas, quien recientemente murió.

Aquí un recuento de las muertes más significativas del 2021:

El príncipe Felipe, duque de Edimburgo

Una de las muertes más significativas de este 2021 fue la del príncipe Felipe, duque de Edimburgo a los 99 años de edad, el pasado 9 de abril.

El esposo de la reina Isabel II salió del hospital King Edward VII luego de haber estado hospitalizado por cuatro meses por una infección en el corazón.

El príncipe Felipe se convirtió en el consorte monárquico más longevo de la historia de la Corona Real Británica con más de 70 años al lado de la reina Isabel II quien llegó al trono en 1952.

En 2017, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo se retiró de sus actividades públicas luego de haber participado en más de 22 mil actos oficiales.

Príncipe Felipe, duque de Edimburgo sale del hospital (Daniel Leal-Olivas / AFP)

Jessica Walter

El 24 de marzo de 2021, la actriz estodounidense Jessica Walter , conocida por su papel de Lucille Bluth en ‘Arrested Development’, murió a la edad de 80 años.

La actriz murió mientras dormía en su casa en Nueva York pero las causas de su muerte siguen siendo desconocidas públicamente.

Jessica Walter se ganó el reconocimiento de la industria del entretenimiento al ser galardonada con un Emmy por su protagónico en ‘Amy Prentiss’ y por ‘Arrested Development’ recibió otro par de nominaciones.

Jessica Walker (Netflix)

Ray Reyes

Ray Reyes , exintegrante del grupo musical Menudo, murió el 30 de abril de 2021 por una caída tras recibir un infarto masivo.

La familia también informó que Ray Reyes comenzó a batallar con el corazón porque le estaba creciendo y dijeron que muchos de sus familiares han muerto a causa de infartos masivos.

Kevin Clark

El 26 de mayo el mundo del cine estuvo de luto tras la muerte a los 32 años de Kevin Clark , conocido por hacer a Freddy Jones en la película ‘School of Rock’.

El actor y músico Kevin Clark fue atropellado en un suburbio de la ciudad de Chicago, por un Hyundai Sonata conducido por una mujer de 20 años, mientras daba un paseo en bicicleta.

Kevin Clark, en ‘School of Rock’, interpretó a Freddy Jones, el baterista y uno de los niños con mayor protagonismo del filme; luego, se dedicó a sus estudios y a la música.

Robert Downey Sr.

Este 2021 también despedimos al actor y cineasta Robert Downey Sr., quien murió en Nueva York el 7 de julio, tras haber luchado durante cinco años contra la enfermedad de Parkinson.

El padre de Robert Downey Jr tenía 85 años de edad cuando murió mientras dormía en su casa ubicada en la ciudad de Nueva York.

Robert Elias Jr., mejor conocido como Robert Downey Sr. comenzó a trabajar desde los años 50 hasta el 2011 en la industria del entretenimiento y se destacó por dirigir filmes como ‘Putney Swope’.

Robert Downey Sr y Jr. (Agencia México)

Joey Jordison

El 26 de julio de 2021, el mundo de la música y el metal sufrió una gran pérdida, con la muerte de Joey Jordison, exbaterista de Slipknot, a los 46 años de edad.

La muerte de Joey Jordison fue confirmada por su familia, quien aunque no detallaron las causas, dijeron que todo ocurrió mientras el artista dormía.

Aunque fue mayormente conocido por su faceta en Slipknot, él se separó de la banda en 2013 por circunstancias que aún son un misterio, pues nunca aclararon lo sucedido.

Charlie Watts

El baterista de The Rolling Stones, Charlie Watts , murió el 24 de agosto a los 80 años en un hospital de Londres.

Charlie Watts se habría sometido a una operación que lo obligó a retirarse de la gira con la banda por Estados Unidos, pero no se dieron detalles de la causa de su muerte.

The Rolling Stones nació en Londres en abril de 1962 de la mano de Charlie Watts, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman e Ian Stewart, hasta consolidarse como una de las más grandes e influyentes bandas de rock.

Charlie Watts (Victoria Will / Victoria Will/Invision/AP)

Willie Garson

El actor estadounidense Willie Garson , famoso por interpretar a Stanford Blatch en la serie ‘Sex and the City’, murió el 21 de septiembre a los 57 años de edad.

Willie Garson murió de cáncer y en ese momento, era parte del elenco de And Just Like That…, el reboot de Sex and The City.

James Michael Tyler

James Michael Tyler , Gunther en la serie ‘Friends’, murió el 24 de octubre a los 59 años de edad, pues padecía cáncer de próstata en fase 4 desde 2018.

A través de la cuenta oficial en Instagram de “Friends”, la compañía de entretenimiento estadounidense Warner Bros expresó sus condolencias tras la muerte del actor.

Marília Mendonça

El pasado 5 de noviembre, Marília Mendonça , cantante brasileña, murió en un accidente aéreo junto con otras cuatro personas luego de que la avioneta en la que se trasladaba, se estrellara.

Su destino era el estado de Minas Gerais para ofrecer un concierto. Su muerte conmovió a todo el país porque se encontraba en el auge de su carrera.

Tras su muerte, en redes sociales compararon el caso con Jenni Rivera, pues fue similar al que dejó sin vida a la cantante de banda.

Marília Mendonça (mariliamendoncacantor/Instagram)

Mick Rock

Mick Rock , el fotógrafo de las grandes leyendas de la música, murió el 19 de noviembre a los 72 años en Estados Unidos, sin que se sepa la causa.

El trabajo de Mick comenzó a tomar relevancia en 1970 cuando hizo varios retratos de David Bowie y fue conocido como ‘el hombre que fotografió los años 70′.

Mick Rock fotografió a casi todas las grandes leyendas de la música de los años 70 como Syd Barrett, Lou Reed, Iggy Pop, Queen, The Sex Pistols, The Ramones, Blondie y Rocky Horror Picture Show.

Abel Rocha

El 26 de noviembre murió Abel Rocha , voz de Sheng Long en ‘Dragon Ball’ para México.

Las causas de muerte de Abel Rocha no se dieron a conocer, pero se comenta que fue muerte natural, debido a su avanzada edad.

Además de Sheng Long, Abel Rocha interpretó a Emma Daio Sama y Nail en ‘Dragon Ball’, a Machinedramon, uno de los Dark Masters en la primera versión de ‘Digimon Adventure’; así como al Profesor Anzai en ‘Slam Dunk’.

Carmen Salinas

La actriz Carmen Salinas murió a los 82 años de edad la noche del 9 de diciembre, luego de permanecer casi un mes en estado de coma.

La muerte de Carmen Salinas sucedió luego de una hemorragia cerebral que la llevó al coma y por complicaciones en su presión arterial.

Carmen Salinas Lozano entró en el mundo de las telenovelas en 1964, con “La Vecindad” del productor Ernesto Alonso y en 1993 se retiró de los escenarios al enterarse que su hijo Pedro Plascencia Salinas tenía cáncer.

Carmen Salinas (Cuartoscuro)

Demaryius Thomas

En el mundo del deporte, recientemente murió Demaryius Thomas , exjugador de la NFL y campeón del Super Bowl, a los 33 años de edad.

El 9 de diciembre, la policía de Roswell, Georgia, encontró a Thomas sin vida en su casa, aunque las posibles causas de su muerte no se revelaron.

Fue apenas en junio de este año que Demaryius Thomas había decidido retirarse oficialmente de la NFL; jugó para los Denver Broncos, los Houston Texans, New England Patriots y New York Jets.

Michael Nesmith

El 10 de diciembre Michael Nesmith , fundador y vocalista de la banda “The Monkees”, murió a los 78 años por causas naturales.

“The Monkees”, fundada en el año 1966 se volvió rápidamente exitosa gracias a las originales canciones que escribían sus compositores, Neil Daimond y Neil Sedaka.

La banda se formó gracias a un programa de televisión en donde seleccionaron sólo a cuatro jóvenes de 600 candidatos.

Anne Rice

La escritora Anne Rice murió el pasado 12 de diciembre a los 80 años de edad por complicaciones derivadas de un derrame cerebral.

Anne Rice fue una escritora muy importante para el movimiento gótico de los 90 e inicios del Siglo XXI, pues fueron sus textos los que sirvieron de fundamento.

La escritora presentó a los vampiros como seres atormentados eternamente, los dotó de humanidad. Y también le dio un nuevo matiz a las brujas.

Sus textos más recordados son ‘Entrevista con el Vampiro’ y ‘La Reina de los Condenados’; vendió 100 millones, siendo una de las escritoras más leídas en la historia a nivel mundial.