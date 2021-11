Murió Mick Rock, el fotógrafo de las grandes leyendas de la música. A través de su cuenta oficial de Twitter, la familia de Mick compartió un comunicado donde informan la muerte del fotógrafo británico.

Mick Rock murió a los 72 años en Estados Unidos, pero la familia del fotógrafo no precisó la causa de su muerte. ‘Nuestro querido renegado psicodélico Mick Rock ha hecho el viaje junguiano al otro lado’, se lee en el comunicado.

Murió Mick Rock, ‘el hombre que fotografió los años 70′

La familia de Mick Rock compartió un extenso comunicado informando sobre la muerte del fotógrafo que se hizo famoso por capturar en imágenes la vida de los músicos famosos en los años 70.

‘Quienes tuvieron el placer de existir en su órbita, saben que Mick siempre fue más que ‘el hombre que fotografió los años 70′ destacó la familia del fotógrafo británico.

Mick Rock (REMY GABALDA / AFP)

La familia de Mick Rock lo nombró ‘el poeta fotográfico’ por su gran sensibilidad al momento de tomar una fotografía y, al mismo tiempo, contar una historia y mostrar el lado más honesto de los músicos de la década de los 70.

‘Él fue una verdadera fuerza de la naturaleza que pasó sus días haciendo lo que realmente amaba, siempre de una manera deliciosamente indignante’ escribió la familia de Mick Rock.

¿Quién fue Mick Rock?

Mick Rock nació el 22 de noviembre de 1948 en Hammersmith, Inglaterra. El trabajo de Mick comenzó a tomar relevancia en 1970 cuando hizo varios retratos de David Bowie.

El mundo conocía a Mick Rock como ‘el hombre que fotografió los años 70′, ya que retrató a las grandes leyendas de la música de aquella época.

David Bowie, fotografía por Mick Rock (@therealmickrock - Instagram)

De acuerdo con información de su sitio oficial, Mick Rock fotografió más de 100 portadas de álbumes musicales. Él nunca dejó de trabajar y con su ‘gran ojo’ retrató también a diversos músicos del siglo XXI.

Mick Rock compartió su legado fotográfico con todo el mundo, pues editó varios libros que reúnen sus fotos icónicas de los años 70 y de la actualidad.

En 2016, Vice Films y Straight Up Films lanzaron el documental ‘SHOT!’, producción que cuenta la historia de su carrera profesional.

Mick Rock expuso su trabajo en ciudades como Los Ángeles, Buenos Aires, Ciudad de México, Londres, Tokio, Toronto, Liverpool, Berlín, Manchester, Nueva York, Oslo, entre otras.

Los artistas que fotografío Mick Rock

Mick Rock fotografió a casi todas las grandes leyendas de la música de los años 70. Sus fotos más icónicas fueron las de David Bowie. Durante dos años fue el fotógrafo oficial del músico británico.

Además, Mick Rock hizo fotografías para Syd Barrett, Lou Reed, Iggy Pop, Queen, the Sex Pistols, The Ramones, Blondie y Rocky Horror Picture Show.

Blondie, fotografía por Mick Rock (@therealmickrock - Instagram)

En el siglo XXI, Mick Rock retrató a Miley Cyrus, Snoop Dogg, Lenny Kravitz, Lana del Rey, The Black Keys, Ellie Goulding, Alicia Keys, Daft Punk, TV On The Radio, Pharrell, Kings of Leon y más.

Miley Cyrus, por Mick Rock (@therealmickrock - Instagram)