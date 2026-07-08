A comienzos de julio aumentaron en Nueva York los brotes de la bacteria que causa la enfermedad del legionario, con 23 casos confirmados y 17 personas hospitalizadas.

Según informó el Departamento de Salud de Nueva York el martes 7 de julio, la bacteria afecta principalmente a Upper East Side de Manhattan, sin que hasta el momento se registren muertes.

¿Qué es la enfermedad del legionario? Estos son sus síntomas

La enfermedad del legionario es un tipo grave de neumonía provocada por la bacteria Legionella, la cual se desarrolla en agua templada o caliente, según el Departamento de Salud local.

Los síntomas de la enfermedad del legionario incluyen:

Fiebre y escalofríos

Tos

Diarrea

Confusión

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Fatiga y pérdida del apetito

Tos (FreePik)

¿Cómo se contagia la enfermedad del legionario?

La enfermedad del legionario se transmite cuando una persona inhala vapor de agua contaminada con la bacteria Legionella.

En ese sentido, es de precisar que la enfermedad:

No se transmite de persona a persona

No se transmite por comer ni por beber

Usar el aire acondicionado en casa no supone ningún riesgo

Bañarse o ducharse con agua corriente no representa ningún peligro

Hasta ahora, las investigaciones apuntan como origen más probable de la bacteria a una o varias torres de enfriamiento que afectan a vecinos de Carnegie Hill y Yorkville.