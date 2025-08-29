La bacteria come carne se ha convertido en un problema en Estados Unidos preocupante, pues ya ha dejado 6 muertos en el estado de Luisiana.

Si bien ya existía la presencia de la bacteria vibrio vulnificus, denominada “come carne”, recientemente varios estados de Estados Unidos están en alerta por un incremento en el número de casos.

De acuerdo con Cleveland Clinic, la bacteria come carne puede provocar una infección que resulte mortal si no se atiende debidamente, de manera que ya hay 6 víctimas mortales en Estados Unidos.

Bacteria come carne deja 6 muertos en Estados Unidos

Aunque no son tan comunes las infecciones por la bacteria come carne en Estados Unidos, un incremento en los contagios ya puso en alerta al país.

En el estado de Luisiana se han detectado 34 casos de infección en 2025, y 6 personas murieron a causa de la enfermedad, lo que supera el promedio de 7 contagios y una muerte.

El Departamento de Salud en Luisiana instó a la población a tomar precauciones para evitar contraer la bacteria, ya que los contagios se habrían multiplicado por 5 frente a los datos promedio anuales.

Los reportes indican que las dos últimas muertes corresponden a personas que consumieron ostras contaminadas por la bacteria come carne.

Bacteria come carne (Pixabay / Pixabay)

¿Qué es la bacteria come carne? Síntomas y cómo se contrae la infección

Vibrio vulnificus es la bacteria “come carne” responsable de las recientes muertes en Estados Unidos en personas que se infectaron, provocanto vibriosis.

La vía de infección se da al consumir mariscos crudos o pocos cocidos, o al nadar o entrar en contacto con el agua de mar con una herida abierta.

Al contraer la infección por vibriosis, de no tratarla inmediatamente puede tornarse grave y derivar en una sepsis, shock o provocar ampollas que destruyan los tejidos, de ahí el nombre “come carne”.

Entre los síntomas que provoca la infección por la bacteria come carne se encuentran los siguientes:

fiebre

escalofríos

sarpullido o enrojecimiento de la piel doloroso y con inflamación

ampollas con líquido grandes, descoloridas y dolorosas

náuseas

vómitos

diarrea

mareos

desmayos

debilidad

confusión

frecuencia cardíaca rápida

gastroenteritis

Estos síntomas pueden manifestarse 24 horas después de adquirir la infección, y estos son los factores de riesgo que pueden agravar o aumentar el riesgo de la enfermedad:

insuficiencia renal crónica

diabetes

enfermedades del hígado

hemocromatosis

debilidad en el sistema inmunológico