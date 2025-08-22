Manuel Masalva, de 43 años de edad, tiene como prioridad cuidar su salud, así como recuperar peso y movilidad.

Esto porque Manuel Masalva perdió 28 kilos de peso a causa de una bacteria que puso en riesgo su vida.

A través de su cuenta de Instagram, Manuel Masalva está informando a sus seguidores sobre su estado de salud.

Por lo que hoy sabemos cómo luce Manuel Masalva, quien perdió 28 kilos de peso a causa de una bacteria que lo puso al riesgo de la muerte.

“Claro que me veo y me siento bien, les comparto que vengo recuperándome de 28K abajo, y mi cuerpecito se anda reponiendo de los daños”. Manuel Masalva

En declaraciones para Ventaneando, el actor explicó que la bacteria atacó:

Su sistema cardiovascular

Su sistema inmune

Parte de su cerebro

Dañó sus extremidades físicas

Cabe mencionar que esta bacteria, que puede contraerse al bebe agua o por inhalarla a causa de fuertes vientos , en la mayoría de los casos provoca:

Neumonía

Infecciones en la piel y el esqueleto

Motivo por el que se encuentra en rehabilitación para próximamente caminar bien; mientras esto ocurre, orgulloso muestra su look.

¿Qué le pasó a Manuel Masalva?

En marzo de 2025, Manuel Masalva viajó a Filipinas, donde vacacionó por unos días; posteriormente se trasladó a Dubai, donde comenzó a sentirse mal.

A su paso por los Emiratos Árabes experimentó fuertes dolores, por lo que Manuel Masalva fue llevado al hospital donde le informaron que había contraído una infección por Burkholderia.

La bacteria, además de ser poco común, es peligrosa, razón por la que fue inducido al coma.

Debido a que los gastos médicos superaban los 984 mil pesos, sus amigos y familiares pidieron ayuda económica a través de GoFundMe.

El dinero no representaba un gran problema, pero su estado era preocupante.

Una vez que despertó del coma, Manuel Masalva notó que había perdido movilidad; no podía mover sus dedos y tampoco parte del rostro, algo que los médicos no pudieron explicar.

A su regreso a México, comenzó a tomar terapia y aunque ya puede mantenerse de pie, le cuesta mantener el equilibrio y caminar.

Así como debe esforzarse para recuperar peso.