Laura Fernández Delgado, presidenta electa de Costa Rica, señaló que México es el referente de violencia al que no quieren llegar y por ello pedirá ayuda a Estados Unidos.

“México es para mi un referente de a dónde no queremos llegar” Laura Fernández Delgado. Presidenta electa de Costa Rica

La presidenta electa del país centroamericano con poco más de cinco millones de habitantes puntualizó a Milenio Televisión que son ciertas ciudades de México a las que no quiere que se parezca su nación.

Laura Fernández Delgado dijo que actualmente en México hay un crecimiento exponencial de delitos relacionados al narcotráfico y delitos contra la vida.

Costa Rica va por “operativos excepcionales” en su país

Laura Fernández Delgado, quien se definió como conservadora en lo social y liberal en lo económico, anunció que está dispuesta a implementar operativos excepcionales para la captura de criminales en su país.

“Yo tramitaría una solicitud ante el Congreso de la República para hacer operativos excepcionales… y sacar de circulación a esas personas… y darles prisión preventiva” Laura Fernández Delgado. Presidenta electa de Costa Rica

Aseguró que el objetivo es la recuperación de la paz y sería una acción para darle herramientas al gobierno, que actualmente no tiene permitido hacer detenciones.

Laura Fernández Delgado: no quiero que costa Rica sea una bodega de fentanilo

Laura Fernández Delgado dijo que no quiere que su país sea una bodega de fentanilo, por lo que ya trabaja y está dispuesta a ampliar su colaboración con Estados Unidos.

“Yo no quiero nunca que Costa Rica se convierta en una bodega de fentanilo” Laura Fernández Delgado. Presidenta electa de Costa Rica

Por ello ya hay colaboración con Estados Unidos, sobre todo operativos conjuntos en el mar.

La presidenta electa, además de México, tomo como referentes negativos de violencia a El Salvador, Colombia y Ecuador.

Laura Fernández Delgado es presidenta electa de Costa Rica tras las elecciones del 1 de febrero pasado y sustituirá a Rodrigo Chaves a partir del 8 de mayo.