Corea del Sur avanza hacia el fin de la industria de carne canina con una ley que prohibirá su cría, sacrificio y comercialización para consumo humano.

La normativa establece un periodo de transición hasta febrero de 2027, cuando entrarán plenamente las prohibiciones y podrán aplicarse penas de hasta 3 años de prisión.

Productores y comerciantes podrán acceder a compensaciones económicas para desmontar sus operaciones.

Corea del Sur prepara el cierre definitivo de la industria de carne de perro

La legislación de Corea del Sur contempla sanciones contra quienes continúen con la cría, sacrificio, distribución o venta de carne de perro una vez terminado el periodo establecido.

Los infractores también podrán enfrentar multas económicas, toda vez que el Gobierno busca incentivar el cierre anticipado de granjas, mataderos y establecimientos relacionados.

Perros abandonados. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

El Ministerio de Agricultura desarrolla programas de reconversión destinados a productores y comerciantes, con el objetivo de facilitar su transición hacia otras actividades económicas.

Las autoridades calculan que la medida tendrá impacto sobre más de 500 mil animales, aunque organizaciones protectoras han expresado preocupación por el destino de los ejemplares.

Uno de los principales desafíos será ampliar la capacidad de refugios y programas de adopción, además de establecer mecanismos que garanticen condiciones adecuadas para los perros.

La transición también plantea dificultades para las personas que durante años dependieron económicamente de la producción y comercialización de carne canina.

Con el plazo acercándose, especialistas y organizaciones consideran necesario coordinar esfuerzos entre autoridades, productores y grupos protectores para evitar nuevos problemas durante el cierre.