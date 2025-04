El Cardenal Giovanni Angelo Beccui renuncia a participar en Cónclave para la elección del nuevo papa.

Tras la muerte del Papa Francisco el pasado 21 de abril, el Colegio Cardenalicio del Vaticano comenzó los preparativos del Cónclave, proceso en el que se elegirá el próximo papa.

El Cónclave iniciará el 7 de mayo, fecha donde 134 cardenales menores de 80 años podrán participar para elegir al siguiente papa, donde cada uno de ellos también tendrá la posibilidad de ser votado.

Este martes 29 de abril, el cardenal Giovanni Angelo Beccui renunció a participar en elección del nuevo papa, decisión que manifestó a través de un comunicado.

En el que expresó que por el bien de la iglesia y apegado a la voluntad del Papa Francisco renunciaría a su participación en el Cónclave, sin embargo reitero su inocencia.

“Por el bien de la Iglesia, a la que he servido y continuaré a servir con fidelidad y amor, así como para contribuir a la comunión y serenidad del cónclave, he decidido obedecer como siempre he hecho a la voluntad del papa Francisco y no entrar en el cónclave a pesar de seguir convencido de mi inocencia”

Cardenal Giovanni Angelo Beccui en un comunicado