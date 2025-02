“Habemus Papam” es una frase que hemos escuchado dos veces en el presente siglo, frase que anuncia que se ha designado a un nuevo Papa luego de un cónclave -el más reciente el Papa Francisco-, por lo que surge la curiosidad cómo se hace este proceso.

Este cónclave para elegir a un nuevo Papa tiene lugar luego de que el pontífice en turno muere o renuncia .

Las últimas dos veces que los hemos escuchado han sido en 2005 cuando se designó a Benedicto XVI una vez que murió Juan Pablo II y en 2013 cuando Benedicto XVI renunció y se designó a Francisco.

En esos anuncios otros elementos importantes son la emisión de humo blanco que anuncia un nuevo Papa tras el proceso de cónclave y la votación de los cardenales.

El Vaticano (Gregorio Borgia / AP)

¿Cómo funciona el cónclave?: ¿Qué es y donde se hace?

El cónclave es una reunión o asamblea para hacer un proceso de votación para elegir a un nuevo Papa, también considerado como “el representante de dios en la Tierra”.

Este cónclave se hace en la Casa de Santa Martha para hacer votaciones secretas e incluso los integrantes de este cónclave tienen que cortar contacto con el exterior.

Ello incluye que no tengan teléfono celular, acceso a internet, ni que tengan acceso a medios de comunicación como televisión o periódico.

De hecho a eso hace referencia la palabra “cónclave” pues proviene del latín “con” “clave”que se refiere a “ cerrado con llave ”.

¿Cómo funciona el cónclave?: Cómo se vota y quién gana

La votación en el cónclave se puede hacer de dos a cuatro veces por día y gana quien obtenga dos tercios o dos tercios más un voto en la ronda .

Cuando no se alcanza esa mayoría, el cónclave sigue haciendo rondas de votación hasta que se logre.

¿Cómo funciona el cónclave?: Número de participantes

Actualmente se sabe que deben participar 120 cardenales para elegir al nuevo Papa por lo que ello implicaría que debería obtener al menos 80 votos para ganar .

El Colegio Cardenalicio tiene actualmente 252 cardenales , de los cuales solo 138 son electores y de ellos se eligeiría a los 120 que conformarán el cónclave.

El hecho de que tengan derecho a voto o no, se define por la edad que es de 80 años como límite.

¿Cómo funciona el cónclave?: 6 cardenales de México están en el Colegio Cardenalicio pero solo 2 tienen derecho a voto

Estos cardenales son de 94 países, entre ellos México y son seis los cardales mexicanos que por serlo son parte del Colegio Cardenalicio, no obstante, no quiere decir que estos seis cardenales mexicanos vayan a conformar el cónclave, pues como se dijo antes, se toma en cuenta la edad, si tienen derecho a voto y el número límite de 120.

¿Cómo funciona el cónclave?: Los 2 cardenales mexicanos que podrían participar en un cónclave

Los cardenales mexicanos con derecho a voto que podrían participar en un cónclave actualmente son:

Carlos Aguiar Retes (Nombrado por Francisco) Francisco Robles Ortega (Nombrado por Benedicto XVI)

Los cuatro cardenales mexicanos que no tiene derecho a voto y que no podrían participar en un cónclave son:

Alberto Suárez Inda (nombrado por Francisco) Felipe Arizmendi Esquivel (Nombrado por Francisco) Juan Sandoval Iñiguez (Nombrado por Juan Pablo II) Norberto Rivera Carera (Nombrado por Jun Pablo II)

¿Cómo funciona el cónclave?: Tiempo de duración

Un cónclave no tiene un tiempo de duración estimado y pues tardar el tiempo que sea hasta que se logren los votos necesarios para elegir al nuevo Papa.

Previo al cónclave hay un periodo de entre 15 y 20 días que se llama Sede Vacante, que incluye la preparación del funeral, la llegada de cardenales a Roma.

En este tiempo se cierran los órganos de gobierno, no se iza ninguna bandera en El Vaticano y la representación de la Iglesia se le adjudica a uno o varios integrantes del Colegio Cardenalicio.

¿Cómo funciona el cónclave?: Humo blanco anuncia elección de un nuevo Papa

En la Capilla Sixtina se instala un a chimenea previo al cónclave y al final de cada votación se queman las papeletas, si salen humo negro es que no se ha logrado un acuerdo y si sale humo blanco significa que hay nuevo papa: “Habemus Papam”.

Para el color del humo se usan distinto químicos, que han ido cambiado en últimos años.