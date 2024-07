Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, muestra su inglés avanzado otra vez y ahora lo hizo en vivo al responderle a una periodista de Alemania.

Este jueves 11 de julio desde su conferencia de prensa en su casa de transición en Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum hizo uso de su fluido inglés.

Esto cuando casi al finalizar su conferencia donde presentó a un nuevo miembro de su gabinete presidencial, Lázaro Cárdenas Batel, quién será el jefe de oficina de la Presidencia de la República.

La periodista de Alemania preguntó sobre qué es lo representa ser una mujer presidenta para México, además de otras partes del mundo.

Antes de responder Claudia Sheinbaum bromeó si es que tenía que responder en inglés o en español, ya que ambos idiomas los domina bien.

Sin embargo, primero dio su repuesta en español y después continuó en inglés. “A ver si me sale”, bromeó la futura mandataria.

La respuesta de Claudia Sheinbaum en inglés (ya traducida al español) fue la siguiente:

“Es un símbolo para nuestro continente, ser una mujer que accedió a la presidencia de México. Es un símbolo para todo el mundo que en un país como México en 200 años de república no se había tenido una mujer como presidenta y que en 200 años vamos a tener a una mujer presidenta

He dicho que no he llegado sola, todas las mujeres mexicanas llegamos juntas. Y como presidenta tendré que dar a notar a las mujeres en la presidencia con una agenda principal en México contra la violencia y por nuestros derechos”

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México