Estados Unidos multó a Bank of America con mil 200 millones de dólares luego de detectar fallas en su sistema para detectar operaciones sospechosas.
Las medidas adoptadas hoy envían un mensaje claro: ni siquiera las mayores instituciones financieras están por encima de la ley.Departamento del Tesoro
Al respecto, el Departamento del Tesoro anunció que esta es una de las sanciones más grandes en su historia contra un banco, al que también señala por posibles violaciones de restricciones financieras internacionales.
Bank of America es multado por el Departamento del Tesoro
El martes 13 de octubre, el gobierno de Estados Unidos impuso multas de mil 200 millones de dólares a Bank of America por supuestamente violar las leyes contra el lavado de dinero y sanciones.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la medida al señalar que cuando un banco incumple sus obligaciones contra el blanqueo de capitales y sanciones, se expone a todo el sistema financiero estadounidense.
El Departamento del Tesoro informó que Bank of America también llegó a un acuerdo de 11.6 millones de dólares con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento.
Lo anterior, bajo “aparentes violaciones de numerosos programas de sanciones, incluyendo las impuestas a Irán, Rusia, el narcotráfico y el terrorismo global”.
Por su parte, Bank of America informó en un comunicado que está invirtiendo en millones de dólares en tecnología, colaborando con los organismos reguladores para resolver las sanciones.
Hemos invertido miles de millones de dólares en tecnología y destinado a miles de empleados a combatir los delitos financieros; nuestro equipo está muy avanzado en el proceso y comprometido a completar las tareas necesarias para abordar las cuestiones planteadas por los reguladores.Bank of America
Bank of America recibe la tercera multa más grande por el Departamento del Tesoro
La sanción de mil 200 millones de dólares contra Bank of America por fallas en sus controles contra el lavado de dinero se convirtió en la tercera multa más grande en la historia del Departamento del Tesoro.
Las tres mayores sanciones son:
- Binance (2023): 3,400 millones de dólares por violaciones a las leyes contra el lavado de dinero y sanciones
- TD Bank (2024): 1,300 millones de dólares por deficiencias en sus programas antilavado
- Bank of America (2026): 1,200 millones de dólares