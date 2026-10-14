Estados Unidos multó a Bank of America con mil 200 millones de dólares luego de detectar fallas en su sistema para detectar operaciones sospechosas.

Las medidas adoptadas hoy envían un mensaje claro: ni siquiera las mayores instituciones financieras están por encima de la ley. Departamento del Tesoro

Al respecto, el Departamento del Tesoro anunció que esta es una de las sanciones más grandes en su historia contra un banco, al que también señala por posibles violaciones de restricciones financieras internacionales.

multa (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Bank of America es multado por el Departamento del Tesoro

El martes 13 de octubre, el gobierno de Estados Unidos impuso multas de mil 200 millones de dólares a Bank of America por supuestamente violar las leyes contra el lavado de dinero y sanciones.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la medida al señalar que cuando un banco incumple sus obligaciones contra el blanqueo de capitales y sanciones, se expone a todo el sistema financiero estadounidense.

El Departamento del Tesoro informó que Bank of America también llegó a un acuerdo de 11.6 millones de dólares con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento.

Lo anterior, bajo “aparentes violaciones de numerosos programas de sanciones, incluyendo las impuestas a Irán, Rusia, el narcotráfico y el terrorismo global”.

Por su parte, Bank of America informó en un comunicado que está invirtiendo en millones de dólares en tecnología, colaborando con los organismos reguladores para resolver las sanciones.

Hemos invertido miles de millones de dólares en tecnología y destinado a miles de empleados a combatir los delitos financieros; nuestro equipo está muy avanzado en el proceso y comprometido a completar las tareas necesarias para abordar las cuestiones planteadas por los reguladores. Bank of America

Fachada del edificio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (U.S. Department of the Treasury)

Bank of America recibe la tercera multa más grande por el Departamento del Tesoro

La sanción de mil 200 millones de dólares contra Bank of America por fallas en sus controles contra el lavado de dinero se convirtió en la tercera multa más grande en la historia del Departamento del Tesoro.

Las tres mayores sanciones son: