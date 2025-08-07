Al ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “el Chapo” Guzmán, se le negó ver a su abogado en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado; el juez Brian Cogan explicó las razones de por qué su queja no procede.

El pasado martes 5 de agosto, se dio a conocer una carta escrita por Joaquín “el Chapo” Guzmán, en la que señalaba presuntas irregularidades en su proceso, como el no poder hablar con su nuevo abogado, José Israel Encinosa.

En la misiva, Joaquín “el Chapo” Guzmán señalaba que fue el propio Brian Cogan quien autorizó el permiso para que el narcotraficante hablara y fuera visitado por su abogado.

Brian Cogan niega permiso a Joaquín “el Chapo” Guzmán de ver a su nuevo abogado y estas son las razones

El periodista Arturo Ángel dio a conocer la decisión del juez de Distrito de Nueva York, Brian Cogan, sobre petición de Joaquín Guzmán Loera, la cual fue negada por no ser la autoridad correspondiente.

Acorde con lo establecido en el documento, la petición de modificar el confinamiento de Joaquín “el Chapo” Guzmán no se debe realizar ante el tribunal que dirige Brian Cogan ni pro se.

El juez añade que hay al menos dos razones para que Brian Cogan no pueda interceder en la petición de Joaquin “el Chapo” Guzmán, pese autorización previa, como señala el convicto.

La primera es que el control del contacto entre Joaquín “el Chapo” Guzmán y su abogado es de la Oficina de Prisiones, por lo que es la institución que podría permitirlo y a la que deberían dirigirse.

Mientras que la segunda razón es que Joaquin “el Chapo” Guzmán” hizo la petición por si mismo (pro se) y Brian Cogan aclara que cualquier solicitud de reparación debe hacerse a través de un abogado.

El juez Brian Cogan añade que si los derechos de Joaquín “el Chapo” Guzmán están siendo privados, debe acudir primero ante el tribunal federal del Distrito de Cordoba, donde esta confinado.

Brian Cogan negó a Joaquín "el Chapo" Guzmán ver a su abogado por estas razones (Arturo Ángel vía X)

Joaquín “el Chapo” Guzmán: así ha sido su vida en prisiones de máxima seguridad que ha señalado en cartas a Brian Cogan

Sin embargo, esta no es la primera carta en la que Joaquín “el Chapo” Guzmán se ha quejado sobre su vida en prisión ante Brian Cogan, ya que en 2023, había pedido ver a su esposa e hijas.

Pero, ¿cómo ha sido la vida en prisión de Joaquín “el Chapo” Guzmán? Tras escapar y vivir cómodamente en centros mexicanos, fue un gran cambio con Estados Unidos, ya que está recluido en aislamiento en centros de máxima seguridad.

En 2019, Joaquín “el Chapo” Guzmán fue trasladado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, que alberga a criminales peligrosos con sentencia, como Genaro García Luna.

Sin embargo, como ha señalado, Joaquín “el Chapo” Guzmán está en condiciones extremas de aislamiento ya que no tiene derecho a visitas frecuentes de familiares, así como tampoco llamadas sin supervisión.

En consecuente, Joaquín “el Chapo” Guzmán ha denunciado tortura psicológica y enfermedades derivadas de las 23 horas de encierro diarias, razón por la que pidió ver a su esposa.

Aunque de manera inicial, en Metropolitan Correccional Center de Nueva York, en donde Joaquín “el Chapo” Guzmán fue juzgado y condenado a 30 años de prisión.