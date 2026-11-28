El libro titulado The House of Mouse, escrito por el periodista Robbie Whelan, expone una supuesta relación extramatrimonial y embarazo alrededor de Bob Iger, expresidente de Disney.

Según lo revelado, Bob Iger habría tenido esta relación extramatrimonial en la década de los 90’s, cundo ejercía como dirigente del canal ABC para Disney.

Bob Iger (AP/Jordan Strauss)

Bob Iger tuvo una relación con una empleada del canal ABC de Disney

Según los detalles del libro de Robbie Whelan, reportero de Wall Street Journal, la relación de Bob Iger fue con una empleada del área de mercadotecnia de ABC de Disney.

Esta mujer, cuyo nombre es desconocido, ocupaba un puesto en Disney varios peldaños por debajo de Bob Iger en la jerarquía de la empresa.

Fruto de este romance se produjo un embarazo, el cual presuntamente fue interrumpido en lo que se ha descrito como un “proceso traumático”.

Para reconstruir los hechos, Whelan entrevistó a diversas fuentes del entorno corporativo, entre ellas al exdirector ejecutivo de Marvel, Ike Perlmutter.

Estas acusaciones salen a la luz justo al término del mandato de 18 años de Iger en Disney (dividido en dos etapas), tras ser reemplazado por Josh D’Amaro.

Bob Iger; CEO de Disney (REUTERS/Henry Nicholls)

Ni Disney ni Bob Iger han dado una declaración al respecto

Ante la inminente publicación del libro, ni Bob Iger ni la dirección corporativa de Disney han dado declaraciones o concedido entrevistas.

Sin embargo, la representación legal de Bob Iger envió cartas de advertencia a la editorial William Morrow alegando que el libro proyecta una imagen “falsa y difamatoria”.

Por su parte, Whelan afirmó que la estrategia de los abogados buscaba intimidarle durante el proceso de investigación.

En contraste, Disney emitió un comunicado público defendiendo la trayectoria de su exlíder, calificando a Bob Iger como uno de los ejecutivos más respetados de su generación.

Destacando que sus decisiones estratégicas y creativas dejan a la empresa en una posición más fuerte e innovadora.