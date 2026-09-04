Autoridades surcoreanas buscan acusar de fraude a Bang Si-hyuk, fundador de HYBE detrás de BTS; presuntamente, engañó a sus inversionistas.

El jueves 3 de septiembre, la Agencia Metropolitana de Policía de Seúl canalizó el caso de Bang Si-hyuk a la Fiscalía de Distrito para que le impute cargos por violar la ley de mercados capitales.

El escándalo de HYBE cobró atención tras el anuncio de la gira mundial de BTS, tras cuatro años de pausa por su servicio militar.

Buscan acusar de fraude a Bang Si-hyuk fundador de la empresa creadora de BTS

Bang Si-hyuk es conocido por ser un magnate musical en Corea de Sur y fundador de la empresa que creó a BTS en 2013.

Las investigaciones contra Bang Si-hyuk iniciaron tras acusaciones de presunto fraude a sus inversionistas en 2019.

Bang Si-hyuk, fundador de HYBE, la agencia de BTS (Kim Keun-soo/Newsis via AP / AP)

Supuestamente, Bang Si-hyuk no informó a sus inversionistas que HYBE no iba a salir de la bolsa de valores, lo que los llevó a vender sus acciones a un fondo de capital privado antes de que la empresa lanzara su oferta inicial.

Al parecer, Bang Si-hyuk recibió más de 2 mil millones de pesos en un acuerdo que prometía 30% de las ganancias por la venta de acciones de HYBE tras la oferta inicial.

Es decir, Bang Si-hyuk recibió ganancias por la venta de acciones y sus inversionistas ignoraron este acuerdo.

Además del multimillonario de HYBE, la fiscalía podría implicar a ejecutivos de la empresa y funcionarios del fondo de capital privado.

Por el momento, Bang Si-hyuk niega haber incurrido en fraudes y asegura que mostrado pruebas contundentes que lo deslindan de dicho delito.

Autoridades de Seúl han buscado detener a Bang Si-hyuk en dos ocasiones

Durante 2026, la policía de Seúl ha solicitado la detención de Bang Si-hyuk en dos ocasiones, en abril y mayo de 2026, por fraude.

Sin embargo, la Fiscalía ha rechazado estas solicitudes argumentando que la policía no ha aportado fundamentos suficientes para su detención.

Mientras tanto, la Fiscalía de Distrito podrían solicitar que la policía amplíe la investigación contra Bang Si-hyuk, por lo que podría postergarse las acusaciones formales en su contra.