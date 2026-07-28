El Aeon Mall de Kashima quedó reducido a escombros tras un terremoto de magnitud 6.8 y una explosión posterior ocurrida el 28 de julio de 2026.

Aunque empleados lograron evacuar a unos 200 clientes, se teme que entre 20 y 30 trabajadores estén atrapados bajo los restos del edificio.

Terremoto en Japón provoca explosión en Aeon Mall de Kumamoto (KYODO / via REUTERS)

El desastre golpea a una región que apenas había celebrado la reapertura del centro comercial tras el sismo de 2016.

La primera ministra, Sanae Takaichi, aseguró que la prioridad máxima es la protección de la vida humana y pidió a la población extremar precauciones ante la posibilidad de nuevos sismos en los próximos días

Explosión sacude Aeon Mall después del terremoto en Japón

El sismo magnitud 6.8 ocurrió a última hora de la tarde, con un epicentro localizado a pocos kilómetros del centro comercial Aeon Mall de Kashima.

Tras el temblor inicial, los empleados del Aeon Mall actuaron con rapidez para evacuar a unos 200 clientes y trabajadores hacia zonas seguras.

Sin embargo, aproximadamente una hora después del sismo, una potente explosión arrancó las paredes del edificio, dejando al descubierto gran parte de su estructura interna y provocando el colapso del segundo piso.

Testigos en la zona informaron haber percibido un fuerte olor a gas justo antes del estallido.

Estiman que hay entre 20 y 30 empleados atrapados en el Aeon Mall de Japón

A pesar de los esfuerzos iniciales de evacuación del Aeon Mall, existe una gran preocupación por la suerte de quienes se encontraban en el lugar.

La cadena pública NHK informó que entre 20 y 30 empleados del centro comercial permanecen desaparecidos.

Las autoridades locales y equipos de emergencia temen que haya personas atrapadas o fallecidas bajo los escombros de la plaza.

La policía de Kumamoto ha señalado que el riesgo constante de réplicas fuertes ha dificultado el inicio formal de las labores de búsqueda y rescate dentro de la estructura comprometida.

Aeon Mall era un símbolo de recuperación

La destrucción del Aeon Mall resulta particularmente dolorosa para la región, ya que el complejo había reabierto apenas el 13 de junio de 2026 tras una renovación mayor.

Estas obras tenían como objetivo conmemorar el décimo aniversario de la recuperación tras el devastador sismo de 2016, que también había dañado seriamente el lugar.

El Aeon Mall, que recibía a más de 8 millones de visitantes al año y albergaba unos 200 negocios y un cine, había sido reforzado sísmicamente en sus techos y estructuras tras los eventos de hace una década.