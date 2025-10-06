El lunes 6 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un arancel de 25% a todas las importaciones de camiones medianos y pesados.

Asimismo Donald Trump señaló que este nuevo arancel del 25% a camiones medianos y pesados entrará en vigor a partir del 1 de noviembre de 2025.

El arancel a camiones medianos y pesados es por motivos de seguridad asegura Donald Trump

Además de proteger a la industria local de Estados Unidos, Donald Trump señaló que el arancel del 25% a camiones medianos y pesados es por motivos de seguridad nacional.

En sus palabras, el arancel a camiones medianos y pesados es para evitar la “competencia externa desleal”, según declaraciones de Donald Trump en septiembre de 2025.

Los vehículos afectados incluyen a los siguientes:

  • Camiones repartidores (de todo tipo)
  • Camiones de basura
  • Camiones de servicios públicos
  • Autobuses de transporte público
  • Autobuses escolares
  • Remolques
  • Semirremolques

Con esto se espera beneficiar a empresas como Paccar, Kenworth, Peterbilt y Freightliner, que producen estos vehículos en Estados Unidos.

No obstante, no queda claro si este arancel será deducible de acuerdo a los establecido con el tratado de libre comercio de América del Norte (USMCA).

Donde se establece que este tipo de vehículos quedan exentos de aranceles si al menos el 64% de su valor proviene de América del Norte, sumando el costo de las piezas originadas en esta región.

Camiones pesados de Volvo
Camiones pesados de Volvo (Volvo)

¿Quiénes serán los afectados por el arancel del 25% a camiones medianos y pesados de Donald Trump?

Como era de esperarse, México es uno de los principales afectados por el arancel del 25% a camiones medianos y pesados impuesto por Donald Trump.

En México se encuentran al menos 14 fabricantes de camiones medianos y pesados, los cuales importan sus vehículos a Estados Unidos.

Entre los más importantes se encuentran Stellantis de Chrysler, Volvo, Volkswagen y Nissan, quienes producen toda clase de vehículos de este tipo para exportación.

Aunque sean marcas estadounidenses, europeas y japonesas, si producen vehículos medianos y pesados fuera de Estados Unidos, deberán de pagar el arancel.