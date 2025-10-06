El lunes 6 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un arancel de 25% a todas las importaciones de camiones medianos y pesados.
Asimismo Donald Trump señaló que este nuevo arancel del 25% a camiones medianos y pesados entrará en vigor a partir del 1 de noviembre de 2025.
El arancel a camiones medianos y pesados es por motivos de seguridad asegura Donald Trump
Además de proteger a la industria local de Estados Unidos, Donald Trump señaló que el arancel del 25% a camiones medianos y pesados es por motivos de seguridad nacional.
En sus palabras, el arancel a camiones medianos y pesados es para evitar la “competencia externa desleal”, según declaraciones de Donald Trump en septiembre de 2025.
Los vehículos afectados incluyen a los siguientes:
- Camiones repartidores (de todo tipo)
- Camiones de basura
- Camiones de servicios públicos
- Autobuses de transporte público
- Autobuses escolares
- Remolques
- Semirremolques
Con esto se espera beneficiar a empresas como Paccar, Kenworth, Peterbilt y Freightliner, que producen estos vehículos en Estados Unidos.
No obstante, no queda claro si este arancel será deducible de acuerdo a los establecido con el tratado de libre comercio de América del Norte (USMCA).
Donde se establece que este tipo de vehículos quedan exentos de aranceles si al menos el 64% de su valor proviene de América del Norte, sumando el costo de las piezas originadas en esta región.
¿Quiénes serán los afectados por el arancel del 25% a camiones medianos y pesados de Donald Trump?
Como era de esperarse, México es uno de los principales afectados por el arancel del 25% a camiones medianos y pesados impuesto por Donald Trump.
En México se encuentran al menos 14 fabricantes de camiones medianos y pesados, los cuales importan sus vehículos a Estados Unidos.
Entre los más importantes se encuentran Stellantis de Chrysler, Volvo, Volkswagen y Nissan, quienes producen toda clase de vehículos de este tipo para exportación.
Aunque sean marcas estadounidenses, europeas y japonesas, si producen vehículos medianos y pesados fuera de Estados Unidos, deberán de pagar el arancel.