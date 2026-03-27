Se ha reportado un apagón masivo en el sur de California en Estados Unidos, el cual que afectó a más de 144 mil clientes de SDG&E en condados de Orange y San Diego, el mayor desde 2011.

Aunque durante el momento del apagón no se ha revelado una causa inicial clara, algunos reportes han atribuido este apagón masivo en California a daños en el equipo según reportes oficiales.

Revelan imágenes del apagón masivo en California

Desde el pasado 26 de marzo se reportó un apagón masivo en el estado de California en Estados Unidos, afectando principalmente a Orange y San Diego, siendo calificado como el mayor desde el 2011 y en donde, hasta el momento, no se ha revelado una causa.

Sin embargo, en redes sociales ya circulan videos e imágenes revelando como luce las ciudades de California ante el apagón masivo que ocurrió durante el 26 de marzo.

En dichas imágenes se muestra un momento en el que las luces de la ciudad van apagándose progresivamente, en donde se confirma así la propagación del corte de energía en California.

De acuerdo a los reportes, la energía se restauró completamente entre 1 a 1.5 horas, lo cual ya ha generando preocupación por infraestructura frágil.

Posteriormente se dio a conocer que la causa inicial del apagón masivo en California fue porque un camión que chocó contra un poste en Sierra Highway, según reportes de ABC7, lo cual destacó vulnerabilidades en la infraestructura eléctrica urbana de la zona.