Antonio Oseguera, alias “Tony Montana” y hermano de “El Mencho”, aceptó la recomendación de recibir una condena de 20 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

La defensa de Antonio Oseguera consideró que la pena de 20 años en cárcel sería adecuada, por lo que solicitó a la jueza del caso tomar en cuenta las condiciones personales y de salud del acusado.

Antonio Oseguera acepta recibir 20 años de prisión por narcotráfico; teme morir en Estados Unidos

Previo a recibir sentencia en Estados Unidos por narcotráfico, Antonio Oseguera, “Tony Montana”, pidió clemencia y aceptó recibir una condena de 20 años de prisión por los delirios que se le acusan.

Su defensa presentó una solicitud ante una corte federal de Washington, para que se considere que “Tony Montana” tiene 68 años de edad y su estado de salud no le permitiría cumplir una condena mayor.

Antonio Oseguera, “Tony Montana”, acepta condena de 20 años por narcotráfico en Estados Unidos (Redes sociales)

En el documento, la defensa recordó que Antonio Oseguera, hermano de “El Mencho”, reconoció su responsabilidad en los delitos y decidió declararse culpable sin llegar a un juicio, a fin de que esto fuera tomado en cuenta.

Asimismo, “Tony Montana” incluyó una carta en la que ofreció disculpas por el daño ocasionado. Expresó su temor de morir lejos de su familia y pidió que se considere la posibilidad de regresar algún día a México.

Antonio Oseguera se declaró culpable el 31 de julio de 2026 por conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos, además de utilizar y poseer armas de fuego para facilitar las operaciones de narcotráfico.

Su sentencia definitiva está programada para el 13 de noviembre de 2026, fecha en la que la jueza determinará la pena que deberá cumplir y que, Antonio Oseguera espera, no sean más de 20 años en prisión.