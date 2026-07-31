El panorama del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se complicó luego de que Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, se declara culpable por delitos de tráfico de drogas y posesión de armas en Estados Unidos.

Durante la audiencia presidida por la jueza Berul A. Howell, el ex operador financiero del CJNG aceptó declararse culpable de dos cargos criminales en su contra.

La audiencia para su sentencia está programada para el 13 de noviembre de 2026.

Antonio Oseguera Cervantes recibirá sentencia el 13 de noviembre tras declararse culpable

Antonio Oseguera Cervantes se declaró culpable de dos cargos criminales por tráfico de drogas y posesión de armas ante un tribunal de Washington, D.C.

El ex operador financiero del CJNG aseguró a la jueza que fue informado sobre las implicaciones de su declaración de culpabilidad para evitar el juicio.

Tony Montana respondió “si, culpable”, y resaltó que no ha consumido drogas desde hace 10 años para corroborar que su declaración se hizo en condiciones adecuadas.

A poco más de un año de su extradición a Estados Unidos, Antonio Oseguera Cervantes enfrenta una condena de hasta 30 años de prisión, así como el aseguramiento de 10 millones de dólares.

Sin embargo, la audiencia para la sentencia será compartida hasta el 13 de noviembre a las 9:30 horas.

Sentencia de Antonio Oseguera Cervantes complica panorama del CJNG en Estados Unidos

El acuerdo de culpabilidad de Antonio Oseguera Cervantes podría tener una modificación en su sentencia ya que podría cooperar con información de otros casos.

Y es que Tony Montana acordó también cooperar con las autoridades de Estados Unidos para otros casos que implican al CJNG y otros grupos delictivos.

Por otra parte, su declaración de culpabilidad complica el panorama del CJNG que ha mantenido conflictos por la dirigencia del grupo delictivo tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Recientemente se había señalado por el gobierno de Estados Unidos que Audias Flores Silva “El Jardinero” sería el relevo; sin embargo fue detenido el 27 de abril de 2026 en La Yesca, Nayarit, por elementos de la Marina.