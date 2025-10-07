Un día después de que Sébastien Lecornu de 39 años de edad, renunciara como Primer Ministro de Francia, Edouard Phillipe ve una crisis política que solo se resolvería sin Macron presente.

La renuncia de Sébastien Lecornu se convirtió en la tercera al cargo de Primer Ministro, además de que sus argumentos fueron clave para pedir la renuncia de Macron, el Presidente de Francia.

Edouard Phillipe pide la renuncia de Macron y nuevas elecciones para detener crisis política

Edouard Phillipe de 54 años de edad, considerado un aliado clave para el Presidente de Francia, pidió la renuncia de Macron porque ve una fuerte crisis política que solo se terminará con su destitución.

Al 7 de octubre, un día después de que Sébastien Lecornu argumentó su salida como Primer Ministro en Francia con un “no se dan las condiciones para gobernar”, la política en el país podría dar un giro.

Esto debido a que Edouard Phillipe, quien se consideraba muy cercano al Presidente Macron, externó su preocupación por la política en Francia pidiendo la destitución de su amigo y político.

Emmanuel Macron, presidente de Francia. (@EmmanuelMacron)

Asimismo, señaló que la renuncia solicitada a Macron debería venir acompañada de nuevas elecciones y así se podría resolver la crisis política en Francia, argumentando que no podrán esperarse a la primavera del 2027 como regularmente sucede.

Por otra parte, Edouard Phillipe señaló que las nuevas elecciones en Francia podrían hacerse ya que se tenga el presupuesto destinado para 2026.

Cabe destacar que Edouard Phillipe fue Primer Ministro para la primera fase de Macron como Presidente de Francia, de modo que pedir su renuncia sería un golpe fuerte para el político.