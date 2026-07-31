Florida reportó la primera muerte de 2026 relacionada con Vibrio vulnificus, conocida como la bacteria carnívora, además de confirmar 12 infecciones distribuidas en varios condados del estado.

Las autoridades sanitarias informaron que la víctima era un residente del condado de Palm Beach, mientras los casos continúan concentrándose durante la temporada de mayor circulación de la bacteria.

Especialistas recuerdan que la infección puede adquirirse mediante el consumo de mariscos crudos o por contacto de heridas abiertas con aguas costeras cálidas contaminadas, requiriendo atención médica inmediata.

¿Cómo se transmite la bacteria carnívora y quiénes enfrentan mayor riesgo?

El Departamento de Salud de Florida precisó que Palm Beach registra 2 contagios adicionales, mientras Miami-Dade suma otros 2 casos confirmados durante 2026.

Los 8 contagios restantes fueron detectados en los condados de Bay, Hillsborough, Lee, Marion, Okaloosa, Polk y St. Johns, según el reporte sanitario oficial.

Mariscos (Unsplash)

Vibrio vulnificus prolifera en aguas costeras cálidas y salobres, especialmente entre mayo y octubre, cuando aumentan las actividades recreativas y el consumo de mariscos.

La bacteria puede ingresar al organismo al consumir ostras u otros mariscos crudos, además de penetrar mediante cortes o heridas expuestas al agua.

Las autoridades advierten que los primeros síntomas incluyen fiebre, escalofríos y lesiones cutáneas, aunque los cuadros graves pueden evolucionar rápidamente hacia choque séptico y ampollas dolorosas.

Los adultos mayores, personas con enfermedades hepáticas, diabetes o sistemas inmunológicos debilitados presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones severas que incluso podrían requerir amputaciones.

Las autoridades recomendaron evitar el contacto de heridas abiertas con aguas costeras cálidas y extremar precauciones al manipular o consumir mariscos crudos durante los meses de mayor circulación bacteriana.