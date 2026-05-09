Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades confirmaron un brote de norovirus a bordo del crucero Caribbean Princess durante un recorrido realizado entre abril y mayo.

De acuerdo con los CDC, 102 pasajeros y 13 tripulantes enfermaron con síntomas como diarrea y vómitos, mientras el barco navegaba rumbo hacia Puerto Plata, República Dominicana.

La empresa Princess Cruises informó que reforzó protocolos sanitarios y aplicó medidas especiales de desinfección antes de la llegada del crucero a Florida.

Refuerzan protocolos sanitarios tras brote de norovirus

El crucero transporta actualmente 3 mil 116 pasajeros y 1 mil 131 integrantes de tripulación, según cifras difundidas oficialmente por autoridades sanitarias estadounidenses durante las investigaciones epidemiológicas.

Los CDC detallaron que el brote fue reportado el jueves pasado, mientras la embarcación continuaba navegando en el noroeste del océano Atlántico hacia el Caribe.

Crucero Caribbean Princess (Internet | www.princesscruises.de)

Como parte de las medidas preventivas, personal médico aisló inmediatamente a personas enfermas y recolectó muestras biológicas para identificar el origen específico del contagio gastrointestinal.

Princess Cruises aseguró que los casos detectados fueron leves y que todas las áreas comunes del barco recibieron procesos intensivos de limpieza y desinfección especializada.

La compañía también confirmó que el crucero será sometido a una limpieza exhaustiva al arribar el 11 de mayo a Port Canaveral, Florida, antes del siguiente viaje.

Especialistas recordaron que el norovirus suele propagarse fácilmente en espacios cerrados como cruceros, aunque aclararon que no existe relación con recientes casos internacionales de hantavirus.

Los CDC señalaron que este representa el cuarto brote gastrointestinal notificado oficialmente en cruceros durante 2026, manteniendo vigilancia epidemiológica constante sobre rutas marítimas internacionales.