Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron sobre un brote de norovirus a bordo del crucero Caribbean Princess, luego de que pasajeros y tripulantes presentaran síntomas.

De acuerdo con la información, 102 pasajeros y 13 tripulantes reportaron diarrea y vómitos, mientras el crucero navegaba rumbo hacia República Dominicana, recorrido realizado entre abril y mayo.

Qué es y cuáles son los síntomas más comunes del norovirus

El norovirus es uno de los virus más comunes y suele conocerse como “virus estomacal” o “gripe estomacal”. Cada año provoca millones de contagios en el mundo y suele propagarse con rapidez en lugares concurridos.

Norovirus: síntomas, contagio y qué tan peligroso es (Especial)

Los síntomas del norovirus aparecen entre 12 y 48 horas después del contagio; los más frecuentes son:

Diarrea intensa

Náuseas

Vómitos

Dolor o cólicos abdominales

Fiebre leve

Dolor muscular

Escalofríos

Cansancio o debilidad

Aunque el norovirus rara vez resulta mortal, sí puede generar brotes importantes. Especialistas señalan que no existe un medicamento específico, el tratamiento se centra en mantenerse hidratado y controlar los síntomas.

El norovirus es muy contagioso; así te puedes infectar

De acuerdo con la información, el contagio de norovirus ocurre principalmente por:

Consumir alimentos o agua contaminados

Tocar superficies infectadas

Tener contacto cercano con una persona enferma

El norovirus puede sobrevivir durante días en objetos y superficies, lo que facilita su propagación y bastan partículas microscópicas para causar una infección, por lo que es considerado uno de los virus gastrointestinales más contagiosos.

Aunque la mayoría de los pacientes se recupera en uno o dos días, la deshidratación puede convertirse en un riesgo importante , especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados

Los signos de alarma del norovirus incluyen:

Mareo

Boca seca

Poca orina

Somnolencia

Dificultad para retener líquidos

Especialistas recomiendan mantenerse hidratado, lavarse las manos constantemente y desinfectar superficies para evitar contagios, ya que no existe un medicamento específico para eliminar el virus.