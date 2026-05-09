Norovirus: síntomas, contagio y qué tan peligroso es

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron sobre un brote de norovirus a bordo del crucero Caribbean Princess, luego de que pasajeros y tripulantes presentaran síntomas.
De acuerdo con la información, 102 pasajeros y 13 tripulantes reportaron diarrea y vómitos, mientras el crucero navegaba rumbo hacia República Dominicana, recorrido realizado entre abril y mayo.
Qué es y cuáles son los síntomas más comunes del norovirus
El norovirus es uno de los virus más comunes y suele conocerse como “virus estomacal” o “gripe estomacal”. Cada año provoca millones de contagios en el mundo y suele propagarse con rapidez en lugares concurridos.
Los síntomas del norovirus aparecen entre 12 y 48 horas después del contagio; los más frecuentes son:
- Diarrea intensa
- Náuseas
- Vómitos
- Dolor o cólicos abdominales
- Fiebre leve
- Dolor muscular
- Escalofríos
- Cansancio o debilidad
Aunque el norovirus rara vez resulta mortal, sí puede generar brotes importantes. Especialistas señalan que no existe un medicamento específico, el tratamiento se centra en mantenerse hidratado y controlar los síntomas.
El norovirus es muy contagioso; así te puedes infectar
De acuerdo con la información, el contagio de norovirus ocurre principalmente por:
- Consumir alimentos o agua contaminados
- Tocar superficies infectadas
- Tener contacto cercano con una persona enferma
El norovirus puede sobrevivir durante días en objetos y superficies, lo que facilita su propagación y bastan partículas microscópicas para causar una infección, por lo que es considerado uno de los virus gastrointestinales más contagiosos.
Aunque la mayoría de los pacientes se recupera en uno o dos días, la deshidratación puede convertirse en un riesgo importante, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados
Los signos de alarma del norovirus incluyen:
- Mareo
- Boca seca
- Poca orina
- Somnolencia
- Dificultad para retener líquidos
Especialistas recomiendan mantenerse hidratado, lavarse las manos constantemente y desinfectar superficies para evitar contagios, ya que no existe un medicamento específico para eliminar el virus.