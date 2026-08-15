​​Richard Soria Fuerte, alcalde del distrito de El Agustino en Lima, Perú se cuela en los virales de las redes sociales, tras convertirse en Spider-Man para presumir sus obras públicas.

Luego de que fuera el propio alcalde de Perú quien compartió un peculiar video creado con inteligencia artificial para presumir sus obras públicas al estilo arácnido.

Esto en medio del lanzamiento en cines de la nueva película del trepamuros, “Spider-Man: Brand New Day”, sumándose el alcalde de Perú a la euforia por el personaje de Marvel.

A lo Spider-Man presume sus obras públicas un alcalde de Perú

Lanzando telarañas y yendo de edificio en edificio por las calles de Perú es como el alcalde ​​Richard Soria Fuerte hizo un recorrido para presumir sus obras.

“Acompáñenme a recorrer la ciudad El Agustino”, es como comienza a lanzar telarañas este alcalde de Perú mientras va marcando los avances que hizo en su gestión y con el fondo del tema de Spider-Man.

Avances del alcalde de Perú que se distinguen por pavimentación de calles y vereda en la ciudad que preside.

Video del alcalde de Perú que no solo sorprendió a sus habitantes, sino también a muchos más fuera de su país, pues el ingenio hizo que fuera unos de los más replicados, pese a críticas desde el uso de inteligencia artificial y su gestión.