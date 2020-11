Microsoft pensó en dejar las consolas tras fracaso de Xbox One

Phil Spencer fue quien rescató esta división de su inminente cierre.

Xbox Series X/S ya está en el mercado y su lanzamiento, a falta de nuevos detalles, se puede decir que fue por demás exitoso; sin embargo, la historia hubiera sido otra, pues hace 7 años, luego del fracaso de Xbox One, Microsoft pensó en retirarse del mundo de las consolas.

Esto lo reveló el propio Phil Spencer, actual director de Xbox, en una entrevista reciente; señaló que para finales de 2013 y principios de 2014 las cosas no iban muy bien al interior de la compañía, pues se había dado una salida de varios ejecutivos importantes.

Don Mattrick, antiguo líder de Xbox, salió debido a la mala promoción de la consola, y Steve Ballmer, antiguo CEO de Microsoft, se había retirado; fue hasta febrero de 2014 cuando la empresa comenzó a estabilizarse, para ese momento su consola había sido ampliamente superada por PS4.

Debido a esto, Satya Nadella, nuevo CEO, se planteó seriamente el cerrar todo lo relacionado a Xbox, pues no veía un futuro en dicha división ante las malas venta de hardware y software en ese momento.

Xbox One Microsoft

Phil Spencer salvó a Xbox de su cierre

Sin embargo, aunque Satya Nadella estaba a sólo unos segundos de acabar con el experimento de Xbox que empezara Bill Gates en el 2000, Phil Spencer salió a interceder por la marca, señalando que los videojuegos podían ser una categoría importante para Microsoft.

Aunque los números no estaban a favor de Spencer, Nadella decidió darle una segunda oportunidad a las consolas, ahora con Phil como nuevo director de la división, quien logró cambiar un poco el rumbo; si bien no logró salvar a Xbox One, es gracias a él que cosas como Game Pass y Xbox Series X/S han tenido un buen recibimiento.

Phil Spencer Dan Steinberg/Invision/AP

A su consideración, Spencer cree que en realidad no lo nombraron director tanto por sus capacidades, sino por el hecho de que era el único de la mesa ejecutiva de Xbox que aún se mantenía dentro de la empresa, por lo que simplemente le dieron el cargo.

Como mencionamos, gran parte del fracaso de Xbox One se debió a las malas decisiones y promoción de Don Mattrick, quien se olvidó completamente de los videojuegos para vender la consola como un aparato para ver televisión (básicamente), además de las medidas prohibitivas e invasivas para compartir e incluso jugar los títulos.

Con información de ShackNews.