A pesar de llegar a tan solo unos meses después de Bayonetta 3, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon se siente como un proyecto perfectamente trabajado por parte de Platinum Games.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon propone un cambio, no solo en la jugabilidad, sino además en su estética tipo libro de cuentos de hadas de ilustraciones con acuarelas.

El resultado es una aventura encantadora e inesperadamente emocional contando una entrañable historia de una joven Cereza mucho antes de que obtuviera el título de Bayonetta.

Estamos ante una obra de gran calidad, digna de la leyenda de su franquicia y del estudio desarrollador.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (Platinum Games)

¿De qué trata Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon?

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon es claramente un spin off precuela, ólvidate de la bruja irónica llena de confianza, aquí estamos en un momento previo a todo los conocido hasta ahora.

En Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon podremos controlar a una joven bruja tímida en entrenamiento, con el deseo de ganar la fuerza suficiente para liberar a su madre cautiva.

Ella tendrá que aventurarse en un bosque de hadas prohibido para perseguir una visión tentadora que promete el poder de liberar a su madre.

Para acompañarte en esta aventura podrás invocar a un demonio, Cheshire. Sin embargo, ella aún no sabe cómo devolverlo al reino de Inferno por lo que deberán cooperar para sobrevivir al bosque Avalon.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (Platinum Games)

Así es como inicia Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon en el que a pesar de su estética, es una historia con un tono oscuro.

La interacción entre personajes se centra principalmente entre Cereza y Cheshire, aunque tendremos la participación de otras figuras importantes para el desarrollo de nuestra protagonista.

Dicha relación empieza de una manera accidentada y se va construyendo a medida que avanzamos en la aventura.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon demuestra que se puede construir una gran narrativa en un título que parece no necesitar.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (Platinum Games)

No obstante, hay un problema y es que toda la historia es contada en imágenes estáticas; si bien es para mantener la ilusión de que estás leyendo un libro, en la práctica aletarga bastante la fluidez del juego.

Pero si esto no es importante para ti y tienes la suficiente paciencia, encontrarás una obra bastante interesante que complementa la trilogía principal.

¿Cómo se juega Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon?

Como era de esperar, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon tiene una dirección que puede contrastar con los demás juegos de la saga.

En Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon no habrá peleas con mecánicas hack and slash sino que aquí se juega con vista semi-isométrica en 3D con toques de exploración, resolución de rompecabezas y combate.

La mecánica principal es la posibilidad de controlar a Cereza con el stick izquierdo y una vez invocado el demonio Cheshire se controlará con el stick derecho.

Cada personaje tendrá funciones únicas; Cereza puede usar poderes mágicos para encerrar a los enemigos y además de otros poderes que ayudarán a la exploración, mientras que Cheshire puede golpear y dañar a los enemigos de manera más directa.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (Platinum Games)

El sistema de batalla de esta entrega aprovecha al máximo su relativa simplicidad. Por un lado Cheshire ejecuta combos de un solo botón, mientras que Cereza puede juntar enemigos usando enredaderas mágicas.

Desbloquear los árboles de habilidades de cada personaje agrega capas pequeñas pero significativas que profundizan el combate al agregar ejecuciones, contraataques, evasiones y combos arrasadores.

Cheshire puede tener múltiples formas, que se pueden usar para resolver acertijos. Por ejemplo, el “modo abrazo”, donde Cereza puede agarrar y abrazar la forma de peluche del gato, que le permite moverse como una unidad.

Es un buen respiro de controlar a ambos personajes, y lo mejor es que puedes usarlo básicamente en cualquier momento, aunque es comprensible que deba separarlos para el combate.

¿Cómo se ve Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon?

Simplemente mirar Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon es una delicia colorida, gracias a su dirección de arte pictórica que evoca juegos como Ōkami.

El bosque de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon se ve fantástico, se sienten vivos los colores en formas increíblemente matizadas y por si fuera poco, tiene una banda sonora con melodías encantadoras.

Lindos efectos de sonido y jingles de piano al estilo de la franquicia de Zelda hacen que este mundo se sienta más mágico.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (Platinum Games)

La franquicia siempre se ha caracterizado por tener una estética particular, y esta obra no es la excepción, estando a la altura del resto de la saga.

Obviamente por la naturaleza de la obra, se cambia todo lo que conocemos, pues no apelan a los gráficos más “realistas” y “maduros”, yéndose por algo más “infantil”.

Sin embargo, queda perfecto para el concepto que se maneja y logra diferenciar esta entrega del resto de la saga.

¿Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon vale la pena?

Revelado desde The Game Awards del año pasado, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon fue un anuncio que sorprendió a muchos especialmente a los fans.

No pareciera que Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon fuera a lograr conectar con lo que la saga nos tiene acostumbrados.

Pero es importante mencionar su potencial tanto en el apartado gráfico como en la jugabilidad.

Este es un cambio de ritmo excepcional y refrescante para la franquicia, y ni siquiera se necesita ser fanático de la serie para disfrutarlo.

No hay que subestimar lo que esta pequeña bruja y su compañero demoníaco tienen para ofrecer.