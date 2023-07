A pesar de que no tiene nada de promoción, por lo menos tendremos vaso de Blue Beetle en Cinemex; mejor dicho “vasos”, pues serán dos, de acuerdo a las filtraciones.

Un vaso de Blue Beetle en Cinemex tendrá a Jaime Reyes con la armadura del Escarabajo Azul adornando el envase, mientras que el otro traerá al insecto espacial.

Los dos tendrán una tapa de color azul con una mini figura del protagonista de la película, ya sea de pie o en posición de ataque.

Siendo muy parecido a los vasos que se han vendido de Spider-Man: Across the Spider-Verse y The Flash, aunque en este caso no serán lenticulares.

Blue Beetle (Warner Bros. Discovery)

Precio del vaso de Blue Beetle en Cinemex

Dado que se trata de una filtración de la gente de Vasos de Cine y Coleccionables, de momento no hay precio del vaso de Blue Beetle en Cinemex.

Sin embargo se estima que el vaso de Blue Beetle en Cinemex tenga un precio de 120 pesos en cualquiera de sus versiones, apróximadamente.

Pues este es el precio que se maneja por lo general en este tipo de coleccionables de cine; además es casi seguro que se venda un combo especial con palomitas y los dos vasos.

El combo estaría en unos 300 pesos, apróximadamente ; basándonos en el precio que se maneja en este tipo de paquetes.

Vasos Blue Beetle en Cinemex (Vasos de Cine y Coleccionables)

Fecha de lanzamiento del vaso de Blue Beetle en Cinemex

De la misma manera que con el precio, de momento no hay una fecha de lanzamiento para el vaso de Blue Beetle en Cinemex.

Aunque tomando en cuenta que la película se estrena el 17 de agosto , es probable que el vaso de Blue Beetle en Cinemex se lance en una fecha cercana.

Más aún si tomamos en cuenta que el cine aún tiene pendiente el lanzamiento de los vasos de las Tortuga Ninja.

Los coleccionables de Blue Beetle llegarían hasta después de los dedicados a la película animada de Paramount.

Vasos Blue Beetle en Cinemex (Vasos de Cine y Coleccionables)

Con información de Vasos de Cine y Coleccionables.