La película de Until Dawn ya tiene calificación en Rotten Tomatoes y apenas pasó; aunque difiere con la puntuación del público.

Rotten Tomatoes ya dio su veredicto sobre la nueva película de Until Dawn, la cual está inspirada en el videojuego homónimo de PlayStation y esta fue su calificación.

Apenitas y pasó; Until Down ya tiene calificación en Rotten Tomatoes

Until Dawn se estrenó el pasado 24 de abril en las salas de cine en México, y ya cuenta con una calificación en Rotten Tomatoes, con la cual y a penas pasa: 53%.

Until Dawn ya tiene calificación en Rotten Tomatoes (Rotten Tomatoes)

Y es que de acuerdo con los críticos de cine, la calificación que Until Dawn, la adaptación del videojuego homónimo de PlayStation se merece, es de apenas 53% de 100%.

Esto con apenas 49 reseñas de los expertos en cine, en donde la mayoría coincide en que es una película de terror “insatisfactoria” o que el desarrollo de los personajes es mediocre

También hubo quien destacó los puntos buenos de Until Dawn, en donde puntualizaron los homenajes de otras cintas y reconocen el trabajo original inspirado en el videojuego.

Until Dawn (Sony)

Los usuarios opinan diferente a los críticos en calificación de Rotten Tomatoes a Until Dawn

Si bien Until Dawn apenas pasó con la puntuación de Rotten Tomatoes tras su estreno el pasado 24 de abril, el público que ya la vio opina diferente que los críticos.

Pues de acuerdo con Rotten Tomatoes, el público fue más benevolente con Until Dawn y le dio un total de 71% de 100%.

Esto con más de 100 reseñas en donde destacan las ideas originales y no solo se quedaron una adaptación fiel al juego de Until Dawn, el cual salió en 2015; es decir, hace 10 años.

También hay quien asegura no haber jugado o visto el juego de Until Dawn, por lo que al no saber que estaba relacionado, disfrutaron mucho la película.

En la película de Until Dawn, gira en torno a unos amigos que se quedan atrapados en un bucle temporal y van muriendo de distintas maneras hasta que averigüen cómo salvarse hasta el amanecer.