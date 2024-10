El remake de Until Dawn para PS5 generó todo tipo de reacciones en su anuncio; algunos se emocionaron, otros no estuvieron de acuerdo y muchos otros no sabían qué pensar.

Ahora que ya tenemos con nostros el remake de Until Dawn, podemos decir si se trata de la versión definitiva del juego u otro de los regresos innecesarios de PlayStation.

En general el título se mantiene vigente y esta actualización hace que nuevos jugadores le den una oportunidad, por si no lo conocían, o bien, veteranos lo prueben por primera vez.

No obstante, también deja un sabor un tanto insípido, pues no parece que haya muchos cambios relevantes con respecto al original.

Until Dawn (Sony)

¿Cómo es Until Dawn en PS5?

Lo primero que debemos de dejar en claro es que, al ser un remake del Until Dawn de PS4, la narrativa no se vio afectada en lo más mínimo.

Sin embargo, eso no es del todo malo, pues la historia de Until Dawn no necesitaba modificaciones, pues ya era muy buena en su momento.

La trama de un grupo de amigos atrapados en una montaña nevada, acechados por un peligro desconocido, es tan emocionante como siempre.

La forma en que el juego maneja los giros argumentales y las revelaciones te mantendrá atento durante varias horas.

Until Dawn (Sony)

Además de que el tener varias decisiones y ramificaciones a lo largo del juego, hará que regreses a este para ver los diferentes caminos que toma el relato.

En términos de gráficos, el remake de Until Dawn ha dado un salto significativo. Los personajes, los escenarios y los efectos visuales en general han sido mejorados para aprovechar al máximo las capacidades de la PS5.

La atmósfera, uno de los puntos fuertes del original, se ha visto beneficiada en este remake de Until Dawn por el aumento en la calidad gráfica, haciéndola aún más inmersiva y aterradora.

El sonido y la música también han sido actualizados, y ahora se sienten más envolventes gracias al audio 3D de la PS5.

Until Dawn (Sony)

La banda sonora sigue siendo efectiva para generar tensión, y los efectos de sonido contribuyen a la sensación de estar atrapado en medio de la nada.

Sumado a esto, las actuaciones de voz también se han beneficiado de una mayor calidad de audio, permitiendo una mejor apreciación de las interpretaciones de los actores.

Otra cosa que no se ha tocado es el gameplay en general, aún es una especie de aventura gráfica, donde tomaremos decisiones, recolectaremos pistas y exploraremos la misteriosa cabaña en la montaña.

Lo interesante de esta obra es ver cómo va evolucionando la narrativa de acuerdo a nuestras acciones, las cuales tendrán repercusión en cada uno de los protagonistas.

Until Dawn (Sony)

En cuanto al contenido nuevo, se han añadido algunas cosas interesantes, como un final alternativo y escenas adicionales que profundizan en la historia y los personajes.

¿En qué falla Until Dawn?

Aunque Until Dawn tiene varios puntos a su favor como remake; por cada uno de estos hay un pequeño “pero”, que mancha un poco a este desarrollo.

Si bien la historia de Until Dawn sigue siendo bastante interesante; no ofrece grandes sorpresas para aquellos que ya están familiarizados con el juego original.

Ni siquiera los extras ofrecen algo realmente novedoso para que alguien que jugó el original, o lo tenga en su biblioteca, opte por esta nueva versión.

Los gráficos, aunque impresionantes y bien trabajados, afectan en cierta medida el rendimiento general del título.

Until Dawn (Sony)

En nuestra partida en PS5, notamos en ocasiones caídas en los cuadros por segundo, así como uno que otro bug, como problemas con las texturas o un pop up mínimo.

No son cosas que te saquen del juego o afecten la experiencia de Until Dawn; pero si llegan a ser evidentes en algunos casos y es por ello que se deben de mencionar.

Finalmente, que no se haya cambiando casi nada del gameplay también podría verse como un error, esto ya dependerá de cada quien.

Los fans del Until Dawn original agradecerán que se haya mantenido la esencia de 2015.

Until Dawn (Sony)

Sin embargo, si esperabas algún cambio significativo o que se mejorarán ciertos aspectos de este apartado, es probable que te decepcione.

Además de que jugadores nuevos podrían verlo como algo un tanto anacrónico, si se compara con juegos modernos del género.

¿Vale la pena Until Dawn en PS5?

En términos generales, el remake de Until Dawn para PS5 está bien a secas. Sobretodo tienen valor sus mejoras gráficas y de audio, así como en los pequeños añadidos al contenido.

Aunque fuera de esto, realmente hay pocas novedades en el remake de Until Dawn; sobretodo si tomamos en cuenta que el original, a pesar de tener casi una década, se mantiene vigente.

El problema es la categoría de “remake” que se le dio, pues esto hacía pensar una renovación más profunda, lo cual está muy lejos de lo que se nos ofrece en esta entrega.

Si nunca jugaste el original, ten por seguro que este es un juego totalmente recomendado, sobretodo ahora que viene la temporada de Halloween; ahora que si eres un veterano, en realidad esta obra te ofrece muy poco.