Tom Holland y Zendaya reaccionan al segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’

Tom Holland y Zendaya reaccionaron al segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, mismo que se estrenará este martes 16 de noviembre.

A través de su cuenta de Instagram, Tom Holland compartió un fragmento de su reacción junto a la de Zendaya y Jacob Batalon, al segundo trailer de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Junto al video, el actor escribió “Tomorrow”, lo que indica que el segundo tráiler de la película se estrena este 16 de noviembre, lo mismo que se menciona al final.

A lo largo de la reacción, Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon realizan expresiones de asombro respecto a lo que ven en el tráiler, gritan e incluso describen algunas escenas como “asombrosas”.

Una de las frases a resaltar fue dicha por el actor que interpreta a Ned Leeds en ‘Spider-Man: No Way Home’, quien dice: “La gente se volverá loca cuando vean esa parte. ¡Oh Dios mío!”.

Cinemex publica foto con 3 Spider-Man

Tras la noticia sobre que este 16 de noviembre se estrena el segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, la cadena de cines Cinemex se unió a la emoción y publicó una foto.

La imagen que Cinemex compartió en redes sociales confirmaría el Spiderverse , pues muestra a los 3 Spider-Man junto a Dr. Strange.

“¡Nosotros solo estamos contando las horas para ver el nuevo tráiler de ‘Spider Man Sin Camino A Casa’! ¿y tú? ¿Acaso veremos el Spider-verse?”. Cinemex

El Spiderverse ha sido definido como la participación en ‘Spider-Man: No Way Home’, además de Tom Holland, los Spider-Man de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Aunque han surgido demasiadas teorías y algunas filtraciones, el Spiderverse aún no se confirma, pero existen altas expectativas de que el segundo tráiler de la película ofrezca más pistas.

Póster publicado por Cinemex (Facebook Cinemex)

Imagen podría confirmar participación de Andrew Garfield

La última actualización sobre el Spiderverse se volvió tendencia este 14 de noviembre, con una nueva imagen que podría confirmar la participación del actor Andrew Garfield en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Lo anterior ocurrió luego de que el actor fue cuestionado por uno de sus fanáticos sobre la posibilidad de su participación en el próximo filme.

“Espero verte en ‘Spider-Man: No Way Home’”, le dijo el fan; a lo que Andrew Garfield respondió: “Ya lo veremos”, le respondió a su seguidor.

“Por primera vez en 84 años Andrew Garfield no niega su participación en ‘Spider-Man: No Way Home’”, “Si es real y Tobey Maguire y Andrew Garfield están en ‘Spiderman No Way Home’, va a ser un taquillazo difícil de superar”, escribieron algunos internautas.

También se filtraron algunas imágenes de Tom Holland junto a Andrew y Tobey con sus trajes del personaje, por lo que algunos dieron por hecho la participación de los 3 Spider-Man.

En la fotografía aparece Benedict Cumberbatch, quien interpreta a Dr. Strange, junto a Andrew Garfield, en un restaurante de Los Ángeles, lo que se rumora es para la presentación del segundo tráiler.