‘Spider-Man: No Way Home’: Andrew Garfield insiste que no sale en la película a horas del tráiler. A pesar de ser cuestionado en repetidas ocasiones, el juvenil actor sigue sin confirmar que aparecerá en la próxima película del Hombre Araña.

El actor Andrew Garfield, que dio vida a Spider-Man en dos ocasiones durante el 2012 y 2014, sigue sin dar ninguna declaración que permita vincularlo al elenco del film ‘Spider-Man: No Way Home’.

Esta vez fue el medio Usa Today, quien cuestionó a Andrew Garfield, sobre si habría alguna posibilidad de verlo en ‘Spider-Man: No Way Home’ y compartir cámara con Tom Holland y Tobey Maguire.

Cabe destacar que la respuesta de Andrew Garfield, acerca de si estará en ‘Spider-Man: No Way Home’, fue tajante, ya que dijo: “Escuchen, no estoy en la película. Me encanta Spider-Man.”

Póster oficial de 'Spider-Man: No Way Home' (@SpiderMan / Twitter)

Asimismo, Andrew Garfield agregó: “Estuve muy contento de haberlo interpretado. Estoy muy emocionado por ver lo que hacen con la tercera al igual que todos”.

Para evitar ser cuestionado más sobre el tema de la película ‘Spider-Man: No Way Home’, Andrew Garfield añadió: “Estoy siendo muy honesto, no es una respuesta diplomática, lo digo en serio”.

Esta respuesta de Andrew Garfield ha puesto a pensar a los fanáticos del spiderverse, que sueñan con ver a las tres versiones del Hombre Araña aparecer en Spider-Man: No Way Home.

Se espera que Spider-Man: No Way Home libere un segundo tráiler

Sony Pictures y Marvel Studios publicaron en redes sociales el anuncio que este martes 16 de noviembre se estrenará un segundo tráiler para ver lo que sucederá en la película ‘Spider-Man: No Way Home’.

Este anunció se dio con la publicación de un nuevo poster que muestra a Tom Holland como Spider-Man y a Doctor Strange, quienes son rodeados por los tentáculos del Doctor Octopus.

Trailer Tomorrow. #SpiderManNoWayHome is exclusively in movie theaters December 17. pic.twitter.com/za6t80yX2J — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) November 15, 2021

Además, este cartel promocional muestra a lo lejos al Duende Verde, quien se dice aparecerá en ‘Spider-Man: No Way Home’ como parte de Los seis siniestros.

Mientras Andrew Garfield niega su participación, Cinemex publica foto con tres Spider- Man

A pesar de que Andrew Garfield ha negado su participación en ‘Spider-Man: No Way Home’, algunos complejos de exhibición fílmica como Cinemex publican foto con tres Spider-Man.

Póster publicado por Cinemex (Facebook Cinemex)

Esto hace que muchas personas consideren que la negación de Andrew Garfield, sobre su inclusión en ‘Spider-Man: No Way Home’, sea solo para distraer a los fans.

Esta foto de tres Spider-Man solo alienta las especulaciones que hay sobre que se podrá ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield en la cinta ‘Spider-Man: No Way Home’