Una nueva imagen, que circula en redes sociales, podría confirmar la participación del actor Andrew Garfield en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Entre los usuarios, a la expectativa de ‘Spider-Man: No Way Home’, se hablaba de una posible participación de Andrew Garfield en la próxima cinta de Marvel.

Los rumores incrementaron durante la premiere de la nueva película de Andrew Garfield ‘Tick, Tick… Boom!’.

El actor fue cuestionado por uno de sus fanáticos sobre la posibilidad de su participación en el próximo filme.

Andrew Garfield (AP)

“Espero verte en ‘Spider-Man: No Way Home’”, le dijo el fan.

Andrew Garfield le dio una respuesta que esperanzó a los internautas, pues, luego de que el usuario lo compartiera, rápidamente se viralizó.

“Ya lo veremos”, le respondió a su seguidor.

“Por primera vez en 84 años Andrew Garfield no niega su participación en ‘Spider-Man: No Way Home’”, “Si es real y Tobey Maguire y Andrew Garfield están en ‘Spiderman No Way Home’, va a ser un taquillazo difícil de superar”, escribieron algunos internautas.

Filtran imagen que podría confirmar a Andrew Garfield en ‘Spider-Man: No Way Home’

Luego de que se filtraran algunas imágenes de Tom Holland junto a Andrew y Tobey con sus trajes del personaje, algunos fans dieron por hecho la participación de Garfield y Maguire en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield estarían juntos como SpiderMan (Instagram)

La posibilidad de un “Spiderverse” ha dividido opiniones entre los fanáticos de Marvel.

Tras la polémica, este domingo comenzó a circular una nueva imagen en redes sociales.

En la fotografía aparece Benedict Cumberbatch, quien interpretará a “Doctor Strange” en ‘Spider-Man: No Way Home’, junto a Andrew Garfield, en un restaurante Los Ángeles.

Se rumora que los actores estarían en la ciudad de la farándula para la presentación del segundo trailer de Spider-Man: No Way Home.

Los usuarios afirman que esta imagen confirma rotundamente la participación de Andrew Garfield, por su parte, algunos incrédulos aseguran que se trata solo de un foto montaje.

“Ya confirmado”, “Si esto es real podría valer una fortuna”, “Ya es oficial, está sucediendo”, “Es photoshop”, escribieron algunos internautas.

Andrew Garfield Spider-Man (Sony)

Mientras tanto, los fanáticos continúan a la expectativa, y podrán rectificar la teoría este martes 16 de noviembre, pues se lanzará el siguiente tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’; este se presentará en un evento, precisamente en Los Ángeles, California.