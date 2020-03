Aunque no aparece en la serie animada, Quetzalcoatl forma parte de una de las historias del manga 'Saint Seiya: The Lost Canvas Gaiden 2'.

Aunque 'Saint Seiya', o 'Los Caballeros del Zodiaco', basan su historia en el mito griego, ha habido ocasiones donde le dan cabida a otros relatos mitológicos, incluso a aquellos de la cultura azteca; en una ocasión, Quetzalcoatl apareció en uno de los mangas de la franquicia.

Así es, el Dios mayor de todas las culturas prehispánicas compartió escena con Athena y los Caballeros Dorados; esto sucedió en 'Saint Seiya: The Lost Canvas Gaiden 2', donde se cuentan las aventuras de los guerreros antes de la "Guerra Santa" del siglo XVIII.

The Lost Canvas Gaiden Shonen Champion Comics

El capitulo que nos compete muestra a Kardia de Escorpión, quien viaja junto con la joven Sasha, reencarnación de Athena, por lo que parece ser el territorio mexicano; ahí conoce a una mujer, Calvera. Al poco tiempo, los tres son emboscados por Huexda y sus Caballeros Jaguar.

Ellos roban a Sasha con el fin de tenderle una trampa a Kardia, para ofrecerlo en sacrificio a Tezcaltipoca; aunque logra salvar a la joven, es herido por un pedazo de obsidiana en el corazón, en ese momento Calvera se revela como Quetzalcoatl, salvando la vida del Caballero.

Quetzalcoatl Shonen Champion Comics

Kardia habría visitado la Nueva España

Muchos fans apuntan a que la historia no se desarrollaría propiamente en México, o mejor dicho, que el encuentro entre Kardia y Quetzalcoatl se habría dado en un momento en que la República Mexicana aún no estaba constituida como tal.

Hay que tomar en cuenta que el manga 'Saint Seiya: The Lost Canvas Gaiden 2' sucede en los años 1700, casi un siglo antes de que se diera la Guerra de Independencia en la Nueva España, por lo que no sería históricamente correcto decir que todo sucedió en México, pues el país no existía.

The Lost Canvas Gaiden Shonen Champion Comics

También se puede argumentar que para ese momento no habría un culto como tal a las deidades prehispánicas en esta región; sin embargo, recordemos que estamos hablando de 'Los Caballeros del Zodiaco', obra que retoma el mito griego y sus dioses más de mil años después de que dicha religión fue abolida.

Sería pedirle demasiado rigor histórico a una obra que juega tanto con la ficción y la cultura universal.

