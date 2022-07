Al parecer Pikachu ya se cansó de perder en casi todas as Ligas Pokémon al lado de Ash, pues el Pokémon eléctrico fue visto en un concierto de Metal, por lo menos así se aprecia en un video de TikTok.

No sólo eso, el buen Pikachu demuestra que no le tiene miedo a nada y se mete de lleno al slam, siendo uno de los principales incitadores para el “Wall of Death”, tal y como podemos apreciar en TikTok.

Según TikTok, el video de este Pikachu metalero procede de Perú, del distrito de Nuevo Chimbote; en ese lugar hubo un concierto de metal recientemente, aunque no se reveló el nombre de la banda.

El video de Pikachu en el slam no pasó desapercibido por los fans de ‘Pokémon’, quienes se preguntaron que gimnasio era ese, pues se veía bastante pesado para lo que se muestra en juegos y serie.

Otros preguntaron dónde fue tomado el video de Pikachu, pues no sabían que en Nuevo Chimbote se presentaban bandas de metal.

Y no, no se sabe qué fue lo que pasó con el Pikachu metalero tras el slam al que entró, aunque algunos sugieren que no ha de haber quedado en buen estado.

Pikachu ha estado muy activo en TikTok últimamente

Pikachu ha sido la sensación recientemente en TikTok, al parecer la gente ha decidido incluir al Pokémon eléctrico en diversos eventos ajenos a lo que es Nintendo o los videojuegos.

Muestra de ello es que Pikachu estuvo presente en una boda, donde hasta bailó con la pareja recién casada; en este caso, esa fiesta fue temática de Pokémon.

Gran parte de la popularidad de estos Pikachus gigantes, se debe a la misma Nintendo y The Pokémon Company, quienes desde hace unos años utilizan al personaje en sus eventos.

Basta ver las “invasiones” anuales que hace Pikachu en Japón, donde decenas de Pokémones toman las calles en desfiles especiales, los cuales se han vuelto bastante populares en TikTok.

Obviamente, fans de Pikachu han tratado de replicar lo presentado por The Pokémon Company, aunque con su propio toque un tanto curioso.

Por eso es que últimamente vemos a Pikachu en bodas o conciertos de heavy metal.

Con información de TikTok.