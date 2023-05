The Lord of the Rings: Gollum demuestra una vez que ese dicho que “cualquier juego retrasado eventualmente será bueno” no es más que un mito y un slogan de marketing.

Daedalic Entertainment retrasó varias veces The Lord of the Rings: Gollum bajo el pretexto de pulirlo; pero la realidad es que no parece que se haya hecho mucho por el juego.

Estamos hablando de una obra que está por debajo incluso de los no tan memorables juegos de “La Comunidad del Anillo” de PS2, que salieron hace 20 años.

Una obra que sólo suma una mancha más a una franquicia que se ha visto empañada por malos manejos y pésimas decisiones en la última década.

The Lord of the Rings: Gollum (Daedalic Entertainment)

¿De qué trata The Lord of the Rings: Gollum?

The Lord of the Rings: Gollum nos pone en la piel de otrora hobbit conocido como Smeagol, quien está cautivo en una de las torres de los magos.

Ahí es sometido a un interrogatorio acerca de lo que sucedió en los 70 años tras su encuentro con Bilbo Baggins, y su encierro en Mordor por parte de los seguidores de Sauron.

El atormentado ser narrará todo lo acontencido, rellenando el hueco en la historia de J. R. R. Tolkien acerca del personaje, en la que sería una de sus etapas más oscuras.

La historia de The Lord of the Rings: Gollum es decente hasta cierto punto, pues trata de explicar un poco más de la mitología creada por Tolkien.

The Lord of the Rings: Gollum (Daedalic Entertainment)

Obviamente se toma muchas libertades; pero hasta cierto punto respeta lo que es el relato de hace casi 70 años.

Gollum está bien interpretado, aunque se extraña la voz y caracterización de Andy Serkis; pero el actor del juego lo hace bastante bien, siendo de poco salvable.

Sin embargo, el resto de los personajes es un tanto parco, con magos genéricos y una elfa que no agrega nada a la historia.

En el mejor de los casos The Lord of the Rings: Gollum tiene una narrativa predecible y básica que no le hace daño a nadie; pero tampoco te deja un recuerdo bueno o malo.

¿Cómo se juega The Lord of the Rings: Gollum?

Así como su historia, el gameplay de The Lord of the Rings: Gollum es básico, rayando en lo mediocre.

The Lord of the Rings: Gollum quiere ser un juego de plataformas y sigilo, con un sistema de moralidad y personalidad un tanto curioso.

Básicamente el juego se trata de ir por diversos niveles escalando montañas y obstáculos, mientras te ocultas de los enemigos.

Esto se debe a que Gollum es físicamente inferior a todas las criaturas que habitan Mordor, por lo que si eres descubierto es Game Over automático.

The Lord of the Rings: Gollum (Daedalic Entertainment)

Aunque puedes acabar con algunos personajes si los emboscas por la espalda, además de usar piedras y otras cosas para distraerlos.

El juego es bastante lineal y no ofrece un gran reto en realidad, además de que su diseño no es de lo mejor.

La mayoría de las veces morirás por dar un mal salto que por otra cosa, pues los elementos con los que puedes interactuar son escasos; salientes que parecen alcanzables en realidad sólo están de adorno.

Algo que resulta un poco interesante son los díalogos morales, donde Gollum y Smeagol discuten, tu debes de elegir un bando y ganar el argumento.

Gollum (Daedalic Entertainment)

Esto desatará diversos eventos en el juego; aunque tampoco esperes mucho, pues las afectaciones a la historia son mínimas y este sistema no tiene una repercusión alguna.

¿Cómo se ve The Lord of the Rings: Gollum?

De lo feo, lo peor son los gráficos de The Lord of the Rings: Gollum; están mal hechos por donde quiera que se les vea.

Desde el diseño de personajes, hasta los escenarios e incluso las cinemáticas carecen de algún estándar de calidad; todo está muy mal hecho.

Un juego de PS2 se ve mucho mejor que esto, el mismo Gollum tiene un aspecto más feo que el de las películas y libros, si es que eso se puede.

Mientras que los escenarios carecen de alguna clase de vida y por alguna razón, la paleta de colores abusa de los rojos intensos para todo.

The Lord of the Rings: Gollum (Daedalic Entertainment)

Aquí también debemos de mencionar la pésima inteligencia artificial de los enemigos, quienes no salen de un circuito predeterminado.

Además de que tenemos una presencia constante de bugs y glitches en The Lord of the Rings: Gollum, al grado que no te permiten jugar el título.

Debemos de mencionar nuestra experiencia, pues llegado a un punto el juego tuvo un error catastrófico que ya no nos dejo avanzar.

Aunque reiniciamos tres veces el juego, fue imposible hacer que funcionara; lo curioso es que para ese momento ya estaba el parche de Día 1 que “arreglaba alguno problemas”.

The Lord of the Rings: Gollum (Daedalinc Entertainment)

Si encuentran esta reseña un tanto escueta, es porque el mismo juego ya no nos permitió hacer un análisis más profundo.

¿Vale la pena The Lord of the Rings: Gollum?

Definitavemente The Lord of the Rings: Gollum es un juego que debes de evitar a toda costa.

Al principio pensamos que sólo era mediocre; pero tras avazar un poco más y que The Lord of the Rings: Gollum se rompiera completamente, nos dimos cuenta que era una obra ofensiva para los fans.

Daedalic muestra con este título que no le puso el más mínimo empeño en su desarrollo, haciendo todo de manera descuidada, apelando a las ventas por el mero “nombre”.

Seas o no fan de El Señor de los Anillos, nuestra recomendación es que te alejes lo más posible de este juego, pues ni siquiera regalado merece tu tiempo.