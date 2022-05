EA y Middle-earth Enterprises dieron a conocer su alianza para desarrollar un nuevo juego de ‘El Señor de los Anillos’, el cual llegará a plataformas móviles en una fecha por anunciar.

Este título de ‘El Señor de los Anillos’ llevará por nombre ‘The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth’, y retomará gran parte de la mitología creada por J. R. R. Tolkien en sus libros.

De acuerdo con lo revelado, será un RPG por turnos, con una narrativa extensa, múltiples personajes y diversos coleccionables; como se esperaba, también confirmaron las microtransacciones.

EA y Middle-earth Enterprises (Electronic Arts)

Al momento, sólo se sabe que el juego de ‘El Señor de los Anillos’ ya está en desarrollo y que necesitará estar conectado siempre a internet.

Fuera de esto no hay más detalles de la obra, ni siquiera se liberaron imágenes oficiales o algún video relacionado con ‘El Señor de los Anillos’ como juego móvil.

No obstante, se anunciaron varias betas para verano de este 2022 en regiones seleccionadas; así que sólo es cuestión de tiempo para ver un poco más de esta nueva encarnación de ‘El Señor de los Anillos’.

EA ya había hecho juegos de ‘El Señor de los Anillos’

Muchos recordarán que hace casi 20 años, EA realizó una serie de juegos de ‘El Señor de los Anillos’; sin embargo, a diferencia de esta nueva incursión, en esa época el trato había sido con Warner Bros.

EA adaptó las películas de ‘El Señor de los Anillos’ a una serie de juegos de acción con algunos elementos RPG, teniendo bastante éxito, sobretodo con el juego de ‘El Retorno del Rey’.

Asimismo, realizaron un juego “original” de ‘El Señor de los Anillos’ con ‘The Lord of the Rings: The Third Age’, el cual era un RPG por turnos que seguía la historia de las tres películas; pero de manera tangencial.

The Lord of the Rings: Return of the King (Electronic Arts)

Luego de estos títulos, EA perdió la licencia de ‘El Señor de los Anillos’ en su versión cinematográfica, debido a la creación de Warner Bros. Games, que siguió explotando la marca.

Ahora con la alianza entre EA y Middle-earth Enterprises, la desarrolladora contará con acceso a toda la creación de J. R. R. Tolkien, sin las limitaciones que tenía con las películas de Warner Bros.

No se sabe si esta alianza se limita al juego móvil o EA tendrá la posibilidad de hacer una juego “mayor” de ‘El Señor de los Anillos’ en el futuro.

Con información de Polygon.