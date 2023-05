Lucía difícil; pero en tan sólo un mes alguien pudo superar a Redfall como el peor juego de 2023, dicho “honor” se lo llevó The Lord of the Rings: Gollum.

The Lord of the Rings: Gollum está disponible desde este 25 de mayo; lamentablemente se ha estrellado en las reseñas a nivel mundial con un pésimo 40 de 100 en Metacritic .

En comparación, Redfall tiene un 56, que tampoco es para presumir; pero es mejor que el nuevo juego de El Señor de los Anillos.

Esto no deja muy bien parada a la marca de El Señor de los Anillos, que viene sufriendo de productos mediocres desde hace 10 años.

The Lord of the Rings: Gollum en Metacritic (Especial)

¿Por qué The Lord of the Rings: Gollum es el peor juego de 2023?

Por lo que podemos leer en las reseñas de The Lord of the Rings: Gollum, el juego falla en prácticamente todos los aspectos posibles, desde la jugabilidad hasta la estética.

Erugamer menciona que The Lord of the Rings: Gollum tiene “gráficos obsoletos, plataformas frustrantes, una enorme cantidad de fallas y mecánicas primitivas de sigilo”.

En We Got This Covered tienen una opinión similar al señalar “gráficos anticuados; controles rígidos y torcidos; un sinfín de bugs, glitcher y crasheos”.

La mejor nota que tiene es de 70 de GamingTrend, y aún así están de acuerdo con los pésimos gráficos, plataformas redundantes y un sistema de diálogos mal implementado.

Gollum (Daedalic Entertainment)

The Lord of the Rings: Gollum se retrasó varias veces

La historia de The Lord of the Rings: Gollum no empezó como un desastre, en realidad el título causó gran expectativa en su anuncio en 2019.

Lo que presentó Daedalic con The Lord of the Rings: Gollum llamó la atención de los fans, pues prometía ser un juego diferente al resto de El Señor de los Anillos.

Además de llenar un hueco en la narrativa de libro y películas al mostrar lo que ocurrió con Gollum tras encontrarse con Bilbo Baggins.

Sin embargo, la pandemia de 2020 y otras complicaciones hicieron que el desarrollo se alargara, haciendo que el juego se retrasara varias veces.

Las imágenes y tráilers liberados fueron apagando la emoción de los fans, pues el título lucía peor que en un inicio, generando miedo y un escenario de desastre.

Lamentablemente los temores eran acertados, pues Daedalic no pudo arreglar el The Lord of the Rings: Gollum a tiempo, entregando un producto de baja calidad.

Gollum (Daedalic Entertainment)

Con información de Metacritic.